Un calorifer care rămâne rece în partea superioară, în timp ce zona de jos se încălzește, poate indica prezența aerului în instalația de încălzire. Problema apare frecvent la începutul sezonului rece, după o perioadă în care caloriferele nu au fost folosite, potrivit The Independent.

Una dintre cele mai frecvente cauze este acumularea aerului în interiorul radiatorului. Acesta se ridică spre partea superioară și formează o pungă care împiedică apa caldă să ocupe întreaga suprafață a caloriferului.

Astfel, agentul termic circulă doar prin partea în care nu există aer, iar încălzirea camerei devine mai puțin eficientă.

Dacă problema apare la un singur calorifer, în timp ce celelalte funcționează normal, verificarea poate începe de la radiatorul respectiv. Dacă mai multe calorifere nu se încălzesc, cauza poate fi legată de circuitul instalației.

Situația poate fi diferită atunci când partea superioară este caldă, dar baza radiatorului rămâne rece. În acest caz, acumularea de depuneri în interiorul caloriferului poate împiedica circulația corespunzătoare a apei.

În cazul locuințelor cu încălzire individuală, aerisirea se face cu instalația oprită, după ce caloriferul s-a răcit. Procedura trebuie adaptată tipului de instalație și recomandărilor producătorului.

Poziția robineților și modul de racordare a caloriferului pot influența procedura. De aceea, înainte de intervenție trebuie identificat tipul instalației.

Aerisirea caloriferelor poate duce la scăderea presiunii din instalație, motiv pentru care proprietarii care au centrală proprie trebuie să verifice și acest parametru.

Valoarea presiunii trebuie comparată cu intervalul recomandat de producător, indicat în manualul centralei. Dacă există fluctuații sau presiunea scade în mod repetat, este necesară verificarea instalației de către un specialist.

În apartamentele racordate la sistemul centralizat de încălzire, problema poate avea legătură cu instalația comună a blocului.

Dacă mai mulți proprietari se confruntă cu aceeași situație, administratorul sau asociația de proprietari trebuie anunțată pentru verificarea circuitului.

În cazul blocurilor cu distribuție verticală, este important de stabilit dacă sunt afectate apartamentele conectate la aceeași coloană. Acest detaliu poate ajuta la identificarea zonei în care există o problemă.

Dacă radiatorul rămâne rece pe întreaga suprafață, trebuie verificați robineții și capul termostatic. Acesta din urmă se poate bloca după o perioadă îndelungată în care instalația nu a funcționat.

Atunci când partea de sus se încălzește, dar baza rămâne rece pe o porțiune extinsă, pot exista depuneri în interiorul caloriferului. Într-o asemenea situație, un instalator poate stabili dacă radiatorul necesită curățare.

Dacă partea superioară continuă să fie rece după aerisire sau problema reapare la scurt timp, poate exista o pătrundere repetată a aerului în instalație. Printre cauzele posibile se numără pierderile de apă, scurgerile sau scăderea presiunii.