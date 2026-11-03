România celor 77% : facturi, frică și lecții de austeritate

Am citit cu mare atenție ultimul sondaj CURS la nivel național.

M-am uitat, firește, și la procentele partidelor. Unele sunt previzibile. Altele mi se par încă generoase, mai ales în cazul USR, pentru care bilanțul guvernării pare, în opinia mea, doar prea mult zgomot și conținut pentru rețelele sociale decât rezultate clare și benefice pentru economie, pentru români.

Dar adevăratul subiect al acestui sondaj, în opinia mea, este în altă parte.

În răspunsurile despre viața de fiecare zi. Acolo unde politica se întâlnește cu bonul de casă de la supermarket, cu facturi de la curent și gaze și cu banii rămași până la salariu sau pensie.

Înainte de orice, oamenii vor să se poată descurca

Întrebați care ar trebui să fie principalele priorități ale Guvernului Luca Niculescu, respondenții au pus pe primul loc reducerea prețurilor și a costului vieții, cu 41%. Urmează creșterea salariilor și a pensiilor, cu 39%, apoi reducerea taxelor și impozitelor, cu 27%.

Reducerea deficitului bugetar și a cheltuielilor statului este menționată de 23%, reforma administrației publice de 22%, iar îmbunătățirea serviciilor de sănătate și educație de 21%. Întrebarea a permis răspunsuri multiple.

Citesc această ordine a priorităților ca pe un semnal clar de apăsare, de presiune, financiară. Oamenii vor să își poată plăti viața. Să cumpere mâncare, să achite întreținerea, să ia medicamentele de care au nevoie și să nu intre în panică atunci când apare o cheltuială neprevăzută.

Dragi oameni politici, citiți cu atenție concluzia principal[: românii nu cer privilegii. Cer să le ajungă banii pentru o viață normală.

Iar celor care răspund imediat că românii “vor să li se dea pomeni”, cum aud la unii și alții, le-aș propune să încerce să țină bugetul propriilor familii în care fiecare sută de lei are deja o destinație. Acolo se vede cât valorează o explicație televizată despre necesitatea sacrificiului. Și acolo se termină cu ipocrizia lor politică.

Când ziua de mâine îți consumă tot prezentul

M-a pus pe gânduri, de asemenea, locul ocupat de grija pentru serviciile de sănătate, inclusiv preventivă, și educație. Desigur, diferențele dintre 23%, 22% și 21% nu justifică verdicte foarte spectaculoase. Și cu atât mai puțin concluzia că românilor nu le pasă de școli sau spitale.

Totuși, distanța față de primele două preocupări mi-a atras atenția.

Interpretarea mea este că presiunea cheltuielilor imediate este mult prea mare și lasă prea puțin loc pentru restul.

Prevenția medicală, educația mai bună, totuși atât de importante, și investiția în viitor cer și o minimă siguranță a prezentului.

Când stai să calculezi dacă îți ajung banii până la sfârșitul lunii, orizontul se scurtează. Te preocupă mai întâi ce ai de rezolvat astăzi.

Aici ar trebui să privească politicienii înainte să mai certe populația că nu înțelege “marile” lor proiecte.

77% nu pot fi expediați cu o etichetă

Cifra cea mai apăsătoare a sondajului CURS rămâne însă aceasta: 77% dintre respondenți consideră că România merge într-o direcție greșită. Numai 18% văd o direcție bună, iar 5% nu exprimă o opinie.

Sondajul nu ne spune că toți cei 77% au aceeași opțiune politică sau că nemulțumirea lor are o singură cauză.

Nu putem transforma automat cele două cifre în tabere pro și contra Bolojan. Dar nici nu putem ignora dimensiunea nemulțumirii.

Susținătorilor lui Ilie Bolojan și ai USR-ului care tratează orice critică drept dovadă de prostie, manipulare sau lipsă de educație, cum des aud sau citesc, le spun atât: uitați-vă cu atenție la aceste răspunsuri.

Nu sunt 77% proști și 18% deștepți. Nu există un certificat de inteligență care se eliberează odată cu adeziunea la un lider sau la un partid.

Poți să susții o politică economică și să înțelegi că ea produce dificultăți.

Poți să crezi într-un politician și să continui să îl critici când e cazul și să îi ceri socoteală.

Devotamentul politic nu te obligă să negi viața celor din jur.

Iar cine confundă disciplina cu supunerea și autoritatea cu obligația de a aplauda ar trebui să se gândească mai atent la diferența dintre democrație și cultul conducătorului.

Pentru cei care nu au trăit înainte de 1989, istoria oferă destule lecții.

Coreea de Nord oferă și astăzi imaginea extremă a dictaturii.

România nu are nevoie de asemenea modele.

Ce mai caută Ilie Bolojan în fruntea PNL?

Mai am o întrebare: cum este posibil ca Ilie Bolojan să rămână în conducerea PNL?! Cum se împacă politicile pe care le-a susținut cu identitatea unui partid care și-a revendicat de-a lungul timpului susținerea mediului privat, a micului întreprinzător și a celor care construiesc o afacere prin munca lor???

Ce le spune PNL antreprenorilor pentru care taxele și costurile tot mai mari au făcut imposibilă continuarea activității? Celor care au închis sau se gândesc să închidă pentru că, după ce își plătesc toate obligațiile, munca lor nu le mai aduce suficient nici pentru a merge mai departe?

Un partid liberal ar trebui să se bată pentru supraviețuirea acestor afaceri. Să înțeleagă că în spatele fiecăreia sunt economii investite, familii și locuri de muncă. Să ceară socoteală pentru măsurile care le sufocă.

PNL trebuie să decidă dacă mai reprezintă acești oameni. Iar dacă răspunsul este da, atunci trebuie să explice de ce îl păstrează în frunte pe Ilie Bolojan. Răspunderea politică începe în propriul partid.

Noul guvern trebuie să răspundă prin rezultate

Aceste date îi obligă și pe cei care guvernează acum. Nemulțumirea populației nu este un premiu pentru PSD și nici un cec în alb pentru cabinetul Luca Niculescu.

Guvernul trebuie să explice mai clar și destul de repede ce poate face pentru puterea de cumpărare, în ce termen și cu ce resurse.

Reducerea risipei trebuie să se vadă în cheltuielile statului.

Reforma administrației trebuie să producă servicii mai bune.

Iar fiecare măsură fiscală trebuie judecată și prin efectul asupra celor care o plătesc.

Nu poți promite simultan orice, fără să explici cine finanțează promisiunile. Dar nici nu poți cere populației răbdare la nesfârșit, în timp ce îi livrezi numai justificări.

Românii au spus destul de limpede ce îi apasă. De acum, răspunsul trebuie să apară în viața lor, în banii care le rămân și în serviciile pe care le primesc.