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Ce se întâmplă dacă nu cureți niciodată partea din spate a frigiderului. Detaliul care îți poate crește factura la curent

Ce se întâmplă dacă nu cureți niciodată partea din spate a frigiderului. Detaliul care îți poate crește factura la curentFrigider. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Frigiderul este unul dintre aparatele electrocasnice care funcționează aproape permanent, însă întreținerea lui nu se rezumă doar la spălarea rafturilor și a sertarelor. Partea din spate a unui frigider, adesea trecută cu vederea în timpul curățeniei, poate acumula praf, scame și alte impurități care împiedică eliminarea eficientă a căldurii, potrivit ABC News.

În funcție de model, în această zonă se află componente importante pentru răcire, precum condensatorul, compresorul și grilele de ventilație. Acumularea excesivă de praf poate afecta schimbul de căldură și poate solicita suplimentar sistemul de răcire.

Praful acumulat poate îngreuna răcirea frigiderului

Condensatorul are rolul de a elimina căldura extrasă din interiorul frigiderului. Atunci când suprafața acestuia este acoperită de un strat consistent de praf, transferul termic poate deveni mai puțin eficient.

În astfel de condiții, frigiderul poate avea nevoie de mai mult timp pentru a menține temperatura setată. Efectele depind însă de construcția aparatului, de gradul de murdărire și de modul în care circulă aerul în jurul componentelor.

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Nu toate modelele au condensatorul vizibil în partea din spate. La unele aparate, acesta este integrat în pereții exteriori, iar accesul la componentele tehnice este diferit. Din acest motiv, recomandările de întreținere trebuie adaptate instrucțiunilor producătorului.

sursa: Dreamstime

Consumul de energie poate crește în anumite condiții

Un frigider care nu poate elimina eficient căldura poate funcționa mai mult pentru a păstra temperatura necesară. Dacă praful blochează schimbul de căldură sau ventilația, acest lucru poate contribui la creșterea consumului de energie electrică.

Totuși, murdăria acumulată în spatele aparatului nu înseamnă automat că factura va crește semnificativ. Consumul depinde și de vechimea frigiderului, temperatura din încăpere, frecvența deschiderii ușii și cantitatea de alimente depozitate.

Curățarea periodică a componentelor accesibile poate contribui la menținerea unei funcționări eficiente și poate preveni acumularea excesivă de praf.

Componentele frigiderului pot fi afectate de întreținerea necorespunzătoare

Atunci când sistemul de răcire este solicitat suplimentar, compresorul poate funcționa mai mult decât în condiții normale. În anumite situații, temperaturile ridicate și ventilația insuficientă pot contribui la uzura componentelor.

Cu toate acestea, un strat de praf nu provoacă automat defectarea compresorului. Riscul depinde de cantitatea de impurități, de proiectarea aparatului și de starea generală a sistemului de răcire.

De asemenea, este important ca frigiderul să aibă suficient spațiu față de perete, potrivit indicațiilor producătorului. Amplasarea necorespunzătoare poate limita circulația aerului și poate îngreuna eliminarea căldurii.

Cum trebuie curățată partea din spate a frigiderului

Pentru a preveni acumularea excesivă de praf, este recomandat să verifici periodic zona din spatele aparatului și să îndepărtezi impuritățile de pe suprafețele accesibile. Frecvența curățării depinde de mediul în care se află frigiderul și de recomandările producătorului.

Înainte de curățare, scoate aparatul din priză și consultă manualul de utilizare. Dacă modelul permite, îndepărtează praful cu o perie moale sau cu un aspirator folosit cu grijă, fără să forțezi conductele, cablurile ori alte componente.

Nu utiliza apă direct pe componentele electrice și nu demonta piese dacă nu știi cum trebuie manipulate. Dacă frigiderul este greu de mutat sau componentele nu sunt accesibile, poți apela la un tehnician.

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