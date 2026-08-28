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La ce temperatură trebuie să setezi frigiderul. O simplă reglare poate face diferența la factura de energie

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La ce temperatură trebuie să setezi frigiderul. O simplă reglare poate face diferența la factura de energieafișaj frigider / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Temperatura la care este setat frigiderul poate influența atât consumul de energie electrică, cât și modul în care sunt păstrate alimentele, potrivit US Department of Energy.

Pentru majoritatea aparatelor de uz casnic, o temperatură de aproximativ 4 grade Celsius în compartimentul frigorific este considerată un echilibru eficient între păstrarea alimentelor în condiții sigure și evitarea unui consum inutil de energie.

Specialiștii recomandă, în general, menținerea frigiderului la temperaturi de cel mult 4-5 grade Celsius, în timp ce congelatorul ar trebui setat la aproximativ -18 grade Celsius. Temperaturile mai scăzute decât este necesar pot determina compresorul să funcționeze mai mult și, implicit, să crească consumul de electricitate.

De ce 4 grade Celsius este o temperatură potrivită

Un frigider setat la o temperatură prea ridicată poate favoriza alterarea mai rapidă a alimentelor. Pe de altă parte, coborârea temperaturii sub aproximativ 3 grade Celsius nu aduce, în majoritatea situațiilor, beneficii importante pentru păstrarea produselor obișnuite.

În schimb, aparatul poate consuma mai multă energie pentru a menține temperatura constantă. La unele modele, temperaturile foarte scăzute pot duce inclusiv la înghețarea parțială a unor alimente depozitate în apropierea zonelor cele mai reci.

Congelatorul trebuie menținut la -18 grade Celsius

Pentru compartimentul de congelare, temperatura recomandată este de aproximativ -18 grade Celsius. Acest nivel permite păstrarea alimentelor congelate pentru perioade mai lungi, fără a fi necesară coborârea suplimentară a temperaturii.

frigider

Frigider. Sursa foto: AI

Setarea congelatorului la valori mai mici, precum -22 sau -24 de grade Celsius, poate crește consumul de energie fără să fie necesară pentru utilizarea obișnuită din gospodărie.

Alte obiceiuri care pot reduce consumul frigiderului

Temperatura nu este singurul factor care influențează factura la energie. Un frigider amplasat într-o încăpere foarte caldă sau lipit de perete poate consuma mai mult pentru a elimina căldura produsă în timpul funcționării.

De asemenea, garniturile ușii trebuie să fie în stare bună, iar ușa nu ar trebui lăsată deschisă mai mult decât este necesar. Introducerea alimentelor fierbinți în frigider poate determina, de asemenea, aparatul să consume mai multă energie pentru a reveni la temperatura setată.

Este important și ca frigiderul să nu fie complet gol, dar nici supraaglomerat. Aerul rece trebuie să poată circula între alimente pentru ca temperatura să rămână uniformă.

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