Prognoza meteo, 9 septembrie. Temperaturile de astăzi se mențin ridicate în cea mai mare parte a țării, însă gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere treptată în mai multe regiuni. Valorile termice vor continua să fie ridicate în special în zonele sudice și estice, dar și pe suprafețe restrânse din centrul țării, unde cerul va rămâne variabil pe parcursul zilei, conform ANM.

Regiunile vestice, nord-vestice și zonele montane se vor confrunta cu o schimbare a vremii. În aceste perimetre vor fi perioade cu înnorări accentuate și, pe alocuri, se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi cuprinse în general între 2 și 10 l/mp, iar izolat pot depăși 15 l/mp, după cum au informat meteorologii.

Vântul va sufla în general slab și moderat, însă va prezenta intensificări temporare în regiunile estice, vestice și nordice. În aceste zone, vitezele la rafală vor atinge în general 40…50 km/h, fiind posibile și rafale de scurtă durată asociate fenomenelor de instabilitate atmosferică.

Temperaturile maxime ale zilei se vor încadra între 24 de grade Celsius pe litoral și 34 de grade Celsius în sudul Banatului. Nopțile vor aduce valori minime cuprinse între 8 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. De asemenea, pe arii izolate, mai ales în timpul nopții, își va face apariția ceața.

Astăzi, în Capitală, vremea se va menține călduroasă. Cerul va fi mai mult senin pe tot parcursul intervalului, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade Celsius, în timp ce minima din timpul nopții va coborî până la nivelul de 14 spre 16 grade Celsius, conform meteorologilor.