Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au anunțat o zi de vineri cu temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă din an. Cerul va fi predominant însorit pe parcursul zilei, iar valorile termice vor fi mai ridicate decât normele climatologice specifice jumătății lunii septembrie. Totuși, spre orele serii și în timpul nopții, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere treptată în mai multe regiuni ale țării.

Pe parcursul zilei de 11 septembrie, soarele va domina peisajul meteorologic în cea mai mare parte a teritoriului. Maximele vor fi cuprinse în general între 28 și 31 de grade Celsius. Urmând să fie mai ridicate în vestul și sudul țării, acolo unde se vor înregistra condiții de vreme deosebit de caldă. Vântul va sufla în general slab și moderat, cu unele intensificări temporare pe crestele montane și în extremitatea sud-estică a țării, au transmis meteorologii.

Spre orele serii și pe parcursul nopții, norii se vor aduna treptat dinspre regiunile vestice și nord-vestice. Șansele de precipitații vor crește considerabil în timpul nopții, fiind așteptate ploi slabe sau averse însoțite izolat de descărcări electrice. Temperaturile minime la nivel național se vor încadra între 11 și 18 grade Celsius, cele mai coborâte valori fiind consemnate în depresiunile din partea de est a Transilvaniei.

De asemenea, în Capitală, ziua de vineri aduce o atmosferă însorită și caldă. Temperatura maximă va atinge valoarea de 31 de grade Celsius, în timp ce nivelul de umiditate se va menține la praguri confortabile. Vântul va sufla slab din direcție sud-estică. Noaptea va aduce o înnorare treptată și o minimă termică de aproximativ 14 spre 15 grade Celsius, prefigurând o schimbare de regim termic pentru weekend, după cum au informat specialiștii meteo.