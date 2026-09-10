Prognoza meteo, 10 septembrie. Vremea se menține călduroasă pe arii extinse din Banat, Oltenia, Muntenia, Transilvania și local în Moldova. Cerul prezintă înnorări temporare în regiunile vestice, nordice și parțial în centrul țării. Sunt prognozate perioade cu averse și descărcări electrice local în Maramureș, la munte și izolat în Banat, Crișana, vestul și nordul Transilvaniei, precum și în jumătatea nordică a Moldovei. Cantitățile de apă vor fi de 1…5 l/mp și izolat de 6…10 l/mp.

Vântul suflă slab și moderat, însă prezintă intensificări temporare pe parcursul zilei, cu viteze la rafală în general de 40…50 km/h în cea mai mare parte a Moldovei, local în zona montană și pe suprafețe mici din Transilvania, Banat și Crișana. Zonele cele mai afectate de rafale și instabilitate vor resimți o schimbare bruscă a atmosferei.

Temperaturile maxime ale zilei se încadrează între 24 de grade pe litoral și 35 de grade în sudul Banatului. Valorile minime coboară până la 7 grade în estul Transilvaniei și ajung la 22 de grade în dealurile Banatului. Dimineața și noaptea, pe spații restrânse, se semnalează ceață.

În Capitală, meteorologii anunță o vreme frumoasă, dar călduroasă. Temperatura maximă urcă spre 31…32 de grade, în timp ce cerul rămâne mai mult senin, iar vântul suflă slab până la moderat. Minima nopții se situează în jurul valorii de 16…17 grade, scăzând până la 14 grade în zona preorășenească.

Vineri, vremea rămâne călduroasă în cea mai mare parte a țării, însă gradul de instabilitate atmosferică va crește accentuat în jumătatea de nord-est și în zonele montane. În special seara și pe parcursul nopții se vor înregistra înnorări accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale ce vor atinge pe alocuri 45…60 km/h în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, jumătatea de nord a Moldovei, în cea mai mare parte a zonei montane și pe arii restrânse în vestul și nordul Olteniei.

Local, cantitățile de apă vor ajunge la 10…20 l/mp și izolat pot depăși 20…30 l/mp. Totodată, există condiții favorabile pentru grindină și vijelii. În restul regiunilor, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în sudul litoralului și 36 de grade în Banat și sudul Olteniei, zone unde va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Minimele termice vor varia între 10 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade pe litoral. Izolat, dimineața și noaptea, își va face apariția ceața.