Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri, 9 septembrie 2026, două atenționări meteorologice cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate, valabile în mai multe regiuni din vestul și sud-vestul României. Prima avertizare este în vigoare miercuri, între orele 12:00 și 18:00, iar cea de-a doua se aplică joi, 10 septembrie, în același interval orar.

Potrivit mesajului ANM, temperaturile maxime vor ajunge miercuri la 30-35 de grade Celsius în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei. Izolat, în aceste regiuni, poate fi atins pragul de caniculă. Joi, temperaturile vor rămâne ridicate în sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și sud-vestul Transilvaniei, unde maximele sunt prognozate între 30 și 34 de grade.

Prima atenționare meteorologică este valabilă pe 9 septembrie, între orele 12:00 și 18:00. ANM anunță temperaturi deosebit de ridicate în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei.

Maximele vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade Celsius, iar cele mai mari valori sunt așteptate în Câmpia de Vest. Meteorologii precizează că, izolat, se poate instala canicula.

Avertizarea este emisă pentru un interval de șase ore, însă temperaturile ridicate pot influența condițiile de deplasare și activitățile desfășurate în aer liber în zonele vizate.

A doua atenționare cod galben este valabilă joi, 10 septembrie, între orele 12:00 și 18:00. Zonele vizate sunt sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și sud-vestul Transilvaniei.

În aceste regiuni, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius. Spre deosebire de mesajul pentru miercuri, avertizarea de joi nu menționează izolat caniculă, ci temperaturi deosebit de ridicate.

Administrația Națională de Meteorologie precizează că mesajul poate fi actualizat în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice.

Pentru populația din zonele vizate, avertizarea indică necesitatea de a ține cont de temperaturile ridicate în intervalele menționate, în special în cazul activităților desfășurate în aer liber.