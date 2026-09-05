Frigiderul este unul dintre electrocasnicele care funcționează aproape fără întrerupere, motiv pentru care are nevoie de o întreținere regulată pentru a rămâne eficient și igienic. În timp, în special în congelator, se poate forma un strat de gheață care ocupă spațiu, îngreunează răcirea și poate contribui la creșterea consumului de energie. Înainte de venirea sezonului rece, o curățare generală a frigiderului este o ocazie bună pentru a elimina gheața acumulată, pentru a spăla toate compartimentele și pentru a verifica dacă aparatul funcționează corespunzător, arată Radio New Zeeland.

Primul pas este golirea completă a frigiderului și a congelatorului. Alimentele perisabile trebuie păstrate temporar într-o ladă frigorifică sau într-un alt spațiu în care temperatura să rămână suficient de scăzută. Este recomandat să profiți de moment pentru a verifica termenele de valabilitate și aspectul produselor, deoarece dezghețarea și curățarea sunt mai ușor de făcut atunci când nu mai există recipiente și ambalaje în interior.

După ce ai scos toate alimentele, aparatul trebuie deconectat de la priză, ușile lăsate deschise pentru ca aerul mai cald din încăpere să contribuie la topirea gheții. În cazul în care frigiderul are o procedură specială de dezghețare indicată de producător, aceasta trebuie urmată înaintea oricărei alte metode.

Atunci când stratul de gheață este gros, poate exista tentația de a folosi un cuțit, o șurubelniță sau un alt obiect ascuțit pentru a-l desprinde mai repede, însă această metodă poate deteriora pereții congelatorului și componentele instalației de răcire.

Cea mai sigură variantă este să lași gheața să se topească treptat, punând prosoape sau recipiente în partea de jos pentru a colecta apa. Dacă vrei să accelerezi procesul, poți așeza în congelator un recipient cu apă caldă, cu condiția să respecți recomandările producătorului și să eviți folosirea apei clocotite sau a unor surse puternice de căldură.

Folosirea uscătorului de păr pentru topirea rapidă a gheții este o metodă întâlnită frecvent, însă nu este recomandată, mai ales atunci când în jur există apă rezultată din topirea gheții. Conform sursei, căldura puternică aplicată de la mică distanță poate afecta anumite componente sau suprafețe ale frigiderului.

Dezghețarea naturală rămâne cea mai sigură metodă, chiar dacă durează mai mult. În cazul unei acumulări foarte mari de gheață sau al unei probleme care reapare după fiecare dezghețare, este indicat să verifici instrucțiunile aparatului și, dacă situația persistă, să apelezi la un specialist.

În timp ce gheața se topește, rafturile, sertarele și celelalte componente detașabile pot fi scoase și curățate separat. Acestea trebuie spălate cu apă călduță și un detergent blând, după care trebuie clătite și uscate foarte bine înainte de a fi introduse din nou în frigider.

Rafturile din sticlă trebuie manevrate cu atenție, mai ales dacă sunt reci, deoarece trecerea bruscă de la o temperatură scăzută la apă foarte fierbinte poate produce un șoc termic. Pentru suprafețele din plastic este recomandată evitarea bureților abrazivi, care pot lăsa zgârieturi în care murdăria se poate acumula ulterior.

După ce gheața s-a topit complet, interiorul frigiderului poate fi curățat cu o lavetă moale, apă călduță și un detergent potrivit pentru astfel de suprafețe. Pereții, baza compartimentelor, colțurile și zonele în care au fost păstrate alimente trebuie șterse cu atenție, deoarece resturile alimentare și lichidele vărsate pot rămâne ascunse în locuri greu accesibile.

O atenție deosebită trebuie acordată zonelor din jurul sertarelor și rafturilor, unde se pot strânge în timp firimituri, resturi de mâncare și umezeală. După spălare, toate suprafețele trebuie șterse cu o lavetă curată și uscată, astfel încât să nu rămână apă în interior.

Garnitura de cauciuc din jurul ușii are un rol important pentru păstrarea aerului rece în interior, iar murdăria acumulată între pliurile acesteia poate împiedica închiderea corectă a ușii. De aceea, momentul în care cureți frigiderul este potrivit și pentru verificarea garniturii, care trebuie ștearsă cu o lavetă umedă și apoi uscată.

Dacă observi că garnitura este crăpată, deformată sau nu mai aderă bine la suprafața frigiderului, aparatul poate pierde aer rece și poate funcționa mai mult pentru a menține temperatura setată. Într-o astfel de situație, problema merită verificată înainte ca aparatul să ajungă să consume inutil mai multă energie.

Un frigider care nu este curățat periodic poate acumula mirosuri provenite de la alimente, ambalaje sau recipiente în care s-au vărsat lichide. Uneori, sursa mirosului nu este evidentă până când rafturile și sertarele nu sunt scoase, motiv pentru care o curățare completă este mai eficientă decât simpla ștergere a zonelor vizibile.

Atunci când în congelator se formează un strat consistent de gheață, spațiul disponibil pentru alimente se reduce, iar funcționarea aparatului poate deveni mai puțin eficientă. Din acest motiv, dezghețarea este importantă pentru aparatele care nu dispun de un sistem automat de prevenire a acumulării gheții.

În cazul frigiderelor moderne dotate cu tehnologie No Frost, formarea unei cantități importante de gheață nu este normală. Dacă acest lucru se întâmplă în mod repetat, problema poate avea o altă cauză și este recomandată verificarea aparatului, mai ales dacă observi și variații de temperatură sau funcționare continuă.

Curățarea frigiderului nu trebuie să se limiteze la interior, deoarece în spatele aparatului se poate acumula praf, mai ales în zona grilelor și a componentelor care contribuie la evacuarea căldurii. Înainte de a curăța această zonă, frigiderul trebuie deconectat de la priză, iar operațiunea trebuie făcută cu respectarea instrucțiunilor producătorului.

Îndepărtarea prafului și menținerea unei bune circulații a aerului în jurul aparatului pot contribui la o funcționare mai bună. De asemenea, frigiderul nu trebuie lipit de perete dacă producătorul recomandă existența unui anumit spațiu pentru ventilație.

După ce curățarea s-a încheiat, interiorul trebuie uscat foarte bine, inclusiv în jurul garniturilor și în zonele în care apa s-ar putea acumula. Rafturile și sertarele trebuie introduse la loc numai după ce au fost complet uscate, iar ușile pot fi lăsate deschise pentru o perioadă scurtă dacă mai există umezeală.

Frigiderul poate fi apoi conectat din nou la priză și lăsat să ajungă la temperatura normală de funcționare înainte ca toate alimentele să fie puse înapoi. Pentru temperatura recomandată și timpul necesar răcirii trebuie consultate indicațiile producătorului aparatului.

Înainte de sezonul rece, curățarea frigiderului poate fi combinată cu o reorganizare a alimentelor, astfel încât produsele care trebuie consumate primele să fie mai ușor de observat. Recipientele pot fi grupate, iar spațiile dintre produse trebuie păstrate suficient de libere pentru a permite circulația aerului rece.

O astfel de reorganizare reduce riscul ca alimentele să fie uitate în partea din spate a frigiderului și permite identificarea mai rapidă a produselor care trebuie consumate sau eliminate. În plus, un frigider curat și bine organizat este mai ușor de întreținut pe termen lung.

Dezghețarea și curățarea frigiderului nu ar trebui privite doar ca operațiuni estetice, deoarece întreținerea regulată contribuie la păstrarea igienei și la buna funcționare a aparatului. Eliminarea gheții, curățarea suprafețelor, verificarea garniturilor și îndepărtarea prafului din zonele accesibile pot preveni acumularea unor probleme care, în timp, pot afecta performanța frigiderului.