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Frigiderul trosnește și scoate sunete deranjante. Când e necesar să îl înlocuiești

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Frigiderul trosnește și scoate sunete deranjante. Când e necesar să îl înlocuieștiFrigider. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Frigiderul funcționează permanent pentru a păstra alimentele la o temperatură stabilă, iar acest proces este însoțit în mod normal de diverse sunete de fundal, care devin mai ușor de observat în special pe timpul nopții. Trosniturile ușoare apar adesea din cauza dilatării și contractării materialelor în funcție de variațiile de temperatură din interior, iar aceste sunete sunt de scurtă durată și nu indică o problemă.

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Bâzâitul constant provine de la compresor în timpul funcționării și este considerat normal atât timp cât nu devine prea puternic sau nu se menține fără pauze.

În același timp, sunetele de curgere sunt cauzate de circulația agentului frigorific prin conducte, iar clicurile scurte apar de obicei în timpul ciclurilor automate de dezghețare. Există însă situații în care zgomotul se modifică brusc și devine mai intens, ceea ce poate indica o defecțiune sau o solicitare excesivă a componentelor interne, mai ales dacă frigiderul funcționează continuu fără a mai răci eficient.

În astfel de cazuri, sunetele metalice, vibrațiile puternice sau bâzâitul persistent pot semnala probleme la compresor, ventilator sau la sistemul de răcire.

Frigider

Frigider. Sursă foto: Freepik

Poziționarea aparatului, aspect esențial

De multe ori, cauza nu este o defecțiune propriu-zisă, ci condițiile de utilizare sau instalare, cum ar fi o poziționare incorectă a aparatului, care duce la vibrații și amplificarea zgomotului prin contactul cu podeaua sau mobilierul din jur.

De asemenea, o temperatură setată prea joasă poate favoriza formarea excesivă de gheață, ceea ce poate bloca parțial ventilatorul și genera sunete neobișnuite.

Un alt factor important este murdăria acumulată pe condensator, care obligă frigiderul să funcționeze mai intens, crescând atât zgomotul, cât și consumul de energie și uzura componentelor. În plus, ventilatoarele pot deveni zgomotoase dacă sunt acoperite de praf sau gheață, situație în care este necesară curățarea sau dezghețarea completă a aparatului.

Ce poți face dacă auzi astfel de sunete din spatele frigiderului

Compresorul, considerat „inima” frigiderului, poate deveni o sursă de zgomot puternic atunci când este suprasolicitat sau începe să se defecteze, manifestându-se prin funcționare continuă sau bâzâit intens. Totodată, ventilatorul din interior poate produce sunete de frecare dacă este blocat de gheață sau dacă piesele sale sunt uzate.

În multe cazuri, reducerea zgomotului se poate obține prin verificarea poziției frigiderului și ajustarea picioarelor de susținere, astfel încât aparatul să fie stabil și să nu atingă pereții sau mobilierul din jur. De asemenea, curățarea periodică a zonei din spate și menținerea unei distanțe corespunzătoare față de perete contribuie la o funcționare mai silențioasă.

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