O nouă despărțire zguduie Hollywood-ul: Mel Gibson, din nou singur

Hollywood-ul este din nou scena unei despărțiri intens comentate. Mel Gibson, unul dintre cei mai cunoscuți din industria filmului de la Hollywood, se află iarăși în centrul atenției după ce relația sa cu Rosalind Ross a ajuns la final. Deși actorul a fost mereu discret când vine vorba despre viața personală, informațiile despre separare au început să circule rapid în presa internațională, informează Fox News.

Mel Gibson și partenera sa Rosalind Ross, au pus punct relației lor după aproape nouă ani petrecuți împreună. Despărțirea a avut loc discret, în urmă cu aproximativ un an, însă a fost confirmată abia recent printr-o declarație comună.

Actorul celebru pentru rolul din „Braveheart” și fosta sa parteneră au subliniat că separarea nu le va afecta rolul de părinți. Cei doi vor continua să îl crească împreună pe fiul lor, Lars, în vârstă de 8 ani, punând pe primul loc binele copilului.

În mesajul transmis public, Mel Gibson și Rosalind Ross au arătat că, deși încheierea relației a fost o decizie dificilă, se consideră norocoși pentru familia pe care au construit-o. Ei au dat asigurări că Lars va primi în continuare toată dragostea, stabilitatea și sprijinul necesar.

Despărțirea marchează sfârșitul unui capitol important din viața actorului, însă ambii foști parteneri par hotărâți să mențină o relație respectuoasă și echilibrată în calitate de părinți.

„Deși este trist să încheiem acest capitol din viețile noastre, suntem binecuvântați cu un fiu frumos și vom continua să fim cei mai buni părinți posibili”, au declarat fostul cuplu într-un comunicat.

Mel Gibson și Rosalind Ross s-au cunoscut în 2014, prin intermediul unor prieteni comuni, iar relația lor a atras atenția încă de la început. La acel moment, Ross avea puțin peste 20 de ani, în timp ce actorul împlinise 58 de ani, diferența semnificativă de vârstă devenind rapid un subiect intens discutat în presă.

Cu toate acestea, starul de la Hollywood a declarat în repetate rânduri că nu a fost influențat de reacțiile din exterior. Într-un interviu acordat în 2016, Mel Gibson afirma că vârsta nu ar trebui să fie un obstacol într-o relație, atât timp cât există compatibilitate și respect reciproc. Actorul sublinia atunci că relația lor funcționa armonios și că temerile legate de diferența de ani nu s-au confirmat.

Gibson a vorbit deschis și despre admirația pe care o avea pentru partenera sa, descriind-o drept o persoană specială, alături de care se simțea împlinit. Cei doi și-au consolidat relația în 2017, când a venit pe lume fiul lor, Lars.

Actorul este tatăl a nouă copii în total și a vorbit cu umor și sinceritate despre experiența de a deveni din nou părinte la o vârstă matură. El a mărturisit că vede fiecare copil ca pe o binecuvântare și că, odată cu trecerea timpului, a câștigat mai multă răbdare și înțelepciune în rolul de părinte.

Mel Gibson are șapte copii: Hannah, Edward, Christian, William, Louis, Milo și Thomas, din căsnicia cu fosta sa soție, Robyn Moore. De asemenea, mai are o fiică, Lucia, din relația anterioară cu Oksana Grigorieva.

De-a lungul relației lor, Mel Gibson și Rosalind Ross au ales să stea departe de lumina reflectoarelor, preferând o viață personală cât mai ferită de atenția publică. Cu toate acestea, au existat câteva momente în care cei doi au apărut împreună la evenimente importante, precum gala Premiilor Oscar din 2017 sau Festivalul de Film de la Cannes, în 2016. Mai recent, actorul a fost văzut participând la un eveniment public alături de fiul său, Lars.

Unul dintre cele mai dificile episoade traversate de fostul cuplu a avut loc în ianuarie 2025, când locuința lor din Malibu a fost distrusă de incendiile violente care au afectat zona. Mel Gibson a vorbit ulterior despre acest moment, subliniind că, oricât de dureroasă a fost pierderea materială, cel mai important lucru a fost faptul că membrii familiei au fost în siguranță.