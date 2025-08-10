Monden Mel Gibson revine cu alt film despre Christos. Trailerul i-a fascinat pe cineaști







Apare un nou film. Regizorul Mel Gibson revine după mai bine de două decenii cu o continuare a filmului de succes „The Passion of the Christ” (2004). Proiectul „The Resurrection of Christ”, va fi lansat în două părți, programate în două momente simbolice ale calendarului creștin: prima, pe 26 martie 2027, în Vinerea Mare, și a doua, pe 6 mai 2027, de Ziua Înălțării, la 40 de zile distanță.

Scenariul este realizat de Gibson împreună cu Randall Wallace, cunoscut pentru „We Were Soldiers”. Deși detaliile narative nu au fost făcute publice, regizorul a indicat că povestea va urmări evenimentele de după crucificare, concentrându-se pe învierea lui Iisus Hristos, pe care a descris-o drept „o călătorie acidă”.

Lansat în 2004, „The Passion of the Christ” a devenit un fenomen cinematografic, înregistrând peste 600 de milioane de dolari încasări la nivel global și intrând în topul celor mai profitabile producții din istoria box office-ului american.

Filmul a fost apreciat pentru impactul vizual, dar și criticat intens pentru violența grafică și pentru modul în care a prezentat anumite personaje evreiești.

Într-un interviu pentru podcastul „The Joe Rogan Experience”, Gibson a confirmat că actorul Jim Caviezel își va relua rolul lui Iisus, fiind însă întinerit digital cu ajutorul tehnologiilor moderne.

Producția este realizată în colaborare cu Lionsgate, studioul cu care Gibson a lucrat și la „Hacksaw Ridge” – drama nominalizată la Oscar – și la thrillerul „Flight Risk”, cu Mark Wahlberg.

„Patimile lui Hristos” a fost scris de Gibson împreună cu Benedict Fitzgerald, regizorul asumându-și și rolul de producător. Distribuția originală i-a inclus pe Maia Morgenstern, în rolul Fecioarei Maria, și Monica Bellucci, interpretând-o pe Maria Magdalena.

Prin tematica profundă și lansarea în două momente-cheie din calendarul creștin, „The Resurrection of Christ” are potențialul de a deveni un nou fenomen cinematografic. Publicul se așteaptă la o combinație între realismul crud al primului film și o dimensiune spirituală mai pronunțată, potrivită subiectului învierii.