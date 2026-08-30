O femeie britanică în vârstă de 31 de ani a murit după ce a fost atacată cu un cuțit în gara din Rosenheim, sudul Germaniei, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 30 august 2026. Un cetățean german de 27 de ani a fost arestat la scurt timp după incident, potrivit Sky News.

Poliția a fost alertată în jurul orei locale 00:50, după ce a primit informații că o femeie fusese atacată și rănită grav în gara din orașul bavarez Rosenheim. Victima a fost transportată la spital, însă a murit ulterior din cauza rănilor suferite.

Potrivit poliției, presupusul atacator a fost reținut de polițiștii federali imediat după incident, în timp ce se afla încă la locul faptei.

Suspectul este un cetățean german în vârstă de 27 de ani, originar din districtul Furstenfeldbruck, situat în Bavaria.

Autoritățile au precizat că bărbatul este suspectat că a comis atacul, iar investigația este în desfășurare.

Deocamdată, anchetatorii nu au stabilit dacă femeia și bărbatul se cunoșteau înainte de incident.

Într-un comunicat, poliția a transmis că centrul integrat de control din Rosenheim a primit, în primele ore ale zilei de duminică, un apel privind atacarea unei femei cu un cuțit în gara orașului.

„Polițiștii federali au reușit să îl aresteze provizoriu pe presupusul atacator, un cetățean german în vârstă de 27 de ani din districtul Furstenfeldbruck, imediat după incident, în timp ce acesta se afla încă la fața locului”, au transmis autoritățile.

Femeia, cetățean britanic în vârstă de 31 de ani, a fost transportată de urgență la spital pentru tratament. Medicii nu au mai putut însă să îi salveze viața.

🇩🇪🔪Nach dem tödlichen Messerangriff am Bahnhof #Rosenheim hat die Polizei Details bekannt gegeben. Der mutmaßliche Täter, ein 27-jähriger „deutscher Staatsangehöriger“🤔 aus Fürstenfeldbruck, wurde festgenommen. Das 31-jährige Opfer verstarb kurz nach der Tat im Krankenhaus. pic.twitter.com/MN3celbQor — Der Prophet (@AldousHuxIey) August 30, 2026

„Victima, o cetățeană britanică în vârstă de 31 de ani, a fost dusă la spital pentru tratament suplimentar, dar a murit ca urmare a rănilor grave”, a precizat poliția.

Anchetatorii urmează să stabilească împrejurările exacte ale atacului și motivul pentru care femeia a fost agresată.

Cazul este investigat de autoritățile germane, care încearcă să stabilească relația dintre victimă și suspect, precum și circumstanțele în care s-a produs atacul.

Până în prezent, poliția nu a oferit informații suplimentare despre un posibil motiv al agresiunii.

Sursa: Sky News – British woman dies after stabbing at train station in Germany