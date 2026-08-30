În ultimul weekend al verii s-a stins Doina Caramzulescu, una dintre vocile care au rămas legate, timp de generații, de vacanțele românilor petrecute la Marea Neagră. Supranumită „Doamna Radio Vacanța”, jurnalista a murit după o carieră de aproape trei decenii în care timbrul său inconfundabil a devenit parte din atmosfera litoralului românesc.

Vestea dispariției sale a fost anunțată de Radio România, instituția în care Doina Caramzulescu și-a început cariera la numai 22 de ani și de care a rămas legată vreme de decenii. Vocea sa s-a auzit ani la rând din studiourile Radio Vacanța, postul estival deschis la Mamaia în 1967.

Pentru turiștii care își petreceau verile pe litoralul românesc, Radio Vacanța însemna mai mult decât un simplu post de radio.

Era muzica auzită pe plajă, buletinul de știri ascultat dimineața și vocile care îi însoțeau pe turiști de la sosirea la mare până la finalul concediului.

Printre aceste voci, cea a Doinei Caramzulescu a devenit una dintre cele mai cunoscute. Jurnalista a fost supranumită, de-a lungul anilor, „Doamna Radio Vacanța”, nume care avea să rămână strâns legat de cariera sa.

Timp de aproape trei decenii, prezența sa la microfon a făcut parte din universul estival al litoralului românesc și din amintirile celor care au ascultat postul în vacanțele petrecute la Marea Neagră.

Născută în 1939, Doina Caramzulescu a descoperit încă din adolescență pasiunea pentru rostirea cuvântului.

În clasa a IX-a, după ce a recitat „Scrisoarea III” de Mihai Eminescu în fața colegilor, a început să ia în calcul o carieră artistică.

A încercat inițial să urmeze teatrul, însă a ales în cele din urmă Facultatea de Limbi Străine. Decizia avea să o conducă spre lumea radioului și spre cariera prin care vocea sa a devenit cunoscută publicului din întreaga țară.

După absolvirea facultății, Doina Caramzulescu a intrat în redacția emisiunilor politice pentru străinătate a postului central. Avea numai 22 de ani.

De-a lungul activității sale, Doina Caramzulescu a devenit una dintre personalitățile vocale asociate cu Radio România și, mai ales, cu Radio Vacanța.

Pentru multe generații de români, vocea sa a rămas legată de diminețile de pe litoral, de muzica difuzată în stațiuni și de atmosfera vacanțelor de vară.

Dispariția Doinei Caramzulescu marchează plecarea uneia dintre vocile care au făcut parte, timp de decenii, din identitatea sonoră a litoralului românesc.

Radio Vacanța continuă să ocupe un loc aparte în memoria celor care au petrecut verile la Marea Neagră, iar numele Doinei Caramzulescu rămâne strâns legat de istoria acestui post și de generațiile de ascultători care i-au recunoscut vocea.