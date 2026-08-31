Semnificația vizitei directorului CIA la Moscova și mesajele pe care aceasta le-ar putea transmite Rusiei și statelor europene au fost analizate, luni, 31 august, de jurnalistul EVZ Dan Andronic și Adrian Severin, fost ministru de Externe și analist de politică externă, în podcastul „Hai România”. Dan Andronic a adus în discuție motivul pentru care șeful CIA s-ar fi deplasat la Moscova, întrebând dacă vizita ar putea avea ca obiectiv limitarea extinderii conflictului.

Adrian Severin consideră că simplul fapt că întâlnirea a devenit cunoscută public este important.

„Eu nu cred că nu se putea păstra secretul asupra acestei călătorii”, a spus Adrian Severin, explicând că serviciile de informații ale celor două state au suficiente capacități pentru a păstra o asemenea operațiune în secret.

În opinia sa, faptul că vizita a fost lăsată să fie observată poate reprezenta un semnal transmis atât aliaților, cât și adversarilor.

„Asta arată că ne aflăm într-o situație ceva mai specială”, a susținut fostul ministru de Externe.

Adrian Severin consideră că existența unor canale de comunicare între adversari nu este neobișnuită și poate contribui la evitarea unor neînțelegeri.

„Câtă vreme există dialog, oricât de tainic ar fi, încă este bine”, a afirmat el.

Potrivit analistului, vizita directorului CIA la Moscova ar putea indica faptul că Washingtonul și Kremlinul încearcă să evalueze limitele confruntării și să identifice eventuale linii roșii.

Severin a avansat ipoteza că discuțiile ar fi putut viza inclusiv obiectivele teritoriale ale Rusiei în Ucraina și limitele până la care sunt dispuse să meargă Statele Unite și aliații lor.

„Probabil că au întrebat prin directorul CIA-ului american: măi, până la urmă, voi cât vreți să luați din Ucraina asta?”, a spus el.

În timpul podcastului, Adrian Severin a făcut o paralelă între vizita actuală și deplasarea la Moscova a lui William Burns, pe atunci director al CIA, în 2021, înaintea invaziei ruse în Ucraina.

Dan Andronic a considerat că similitudinea dintre cele două momente ar putea avea o semnificație simbolică.

„Eu cred că ea și a fost făcută simbolic”, a spus jurnalistul, sugerând că actuala vizită ar putea transmite un mesaj indirect către Europa, într-un moment în care mai multe state europene adoptă o poziție tot mai dură față de Rusia.

Severin consideră că asemenea contacte pot avea rolul de a testa disponibilitatea ambelor părți de a escalada sau, dimpotrivă, de a identifica o zonă în care confruntarea poate fi limitată.

În aceeași discuție, Adrian Severin a prezentat propria interpretare asupra modului în care Vladimir Putin ar fi privit începutul războiului din Ucraina.

El susține, ca ipoteză, că liderul rus ar fi avut inițial speranța că Statele Unite vor accepta o soluție negociată.

Severin a făcut referire la negocierile de la Istanbul și la posibilitatea ca, în primele luni ale războiului, să fi existat o perspectivă de compromis.

„Eu cred că domnul Putin s-a bazat pe aceste două evaluări”, a spus el, referindu-se la presupusa existență a unor contacte favorabile Rusiei în Ucraina și la ceea ce consideră că ar fi fost o atitudine inițială mai flexibilă a Washingtonului.

Analistul consideră că situația s-ar fi schimbat ulterior, iar războiul a intrat într-o etapă în care Rusia nu mai crede că poate obține o soluție negociată în condițiile de până atunci.

Un alt subiect important al podcastului a fost posibilitatea unei implicări militare directe a Europei în războiul din Ucraina.

Dan Andronic a remarcat că unele state europene susțin tot mai des ideea că Rusia trebuie învinsă militar și că armele occidentale sunt utilizate pentru lovituri tot mai adânci în teritoriul rus.

Adrian Severin consideră însă că Europa nu trebuie tratată ca un bloc omogen.

El a apreciat că este improbabil ca state precum Italia, Spania, Cehia, Slovacia sau Ungaria să intre direct în conflict, chiar dacă pot avea un discurs critic la adresa Rusiei.

„NATO în apărare, în defensivă, așa cum este el la ora actuală, n-are de ce să se teamă prea mult de un atac rusesc”, a spus Severin, precizând că, în opinia sa, Rusia nu poate învinge NATO în sensul clasic al unei cuceriri teritoriale.

Discuția s-a încheiat cu unul dintre cele mai grave scenarii analizate de cei doi: posibilitatea unei escaladări nucleare.

Adrian Severin a susținut că imaginea utilizării unei arme nucleare ar exercita o presiune enormă asupra guvernelor și societăților occidentale.

În opinia sa, războiul ar putea ajunge nu la o victorie militară decisivă a uneia dintre părți, ci la epuizarea strategică a uneia dintre ele.

„Înfrângerea strategică poate să fie o înfrângere psihologică”, a explicat Severin.

Concluzia analistului este că evoluția conflictului depinde de mai multe variabile: capacitatea economică a statelor implicate, voința politică, poziția opiniei publice, relațiile dintre Rusia și China și, nu în ultimul rând, disponibilitatea Washingtonului și Moscovei de a păstra deschise canalele de comunicare