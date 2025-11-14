România, între țările cu cele mai multe decese cauzate de cancerul de col uterin. Procedura vitală pe care puține femei și-o permit

România se află în fruntea Europei în ceea ce privește mortalitatea cauzată de cancerul de col uterin. La nivel global, o femeie pierde lupta cu această boală la fiecare două minute, iar în România situația este și mai îngrijorătoare, pentru că multe dintre aceste cazuri ar putea fi evitate prin controale regulate și vaccinare. Controalele și procedurile medicale vin la pachet cu o serie de costuri, iar puține femei își permit să rupă din bugetul lunar pentru a merge la medic. EVZ a analizat tarifele aplicate în clinici pentru o colposcopie, investigația recomandată pentru depistarea precoce a celulelor canceroase.

Deși este o boală care poate fi prevenită, în fiecare an peste 3.000 de femei din România sunt diagnosticate cu cancer de col uterin, iar aproximativ 1.700 pierd lupta cu diagnosticul crunt.

Alte zeci de mii se confruntă cu leziuni precanceroase, potrivit datelor Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC). Boala este cauzată de virusul HPV (Human Papillomavirus), o infecție frecvent asimptomatică. Majoritatea femeilor nu prezintă simptome inițial, iar leziunile precanceroase la nivelul colului uterin rămân nedetectate fără screening.

De aceea, testul Babeș-Papanicolau anual și colposcopia sunt esențiale pentru depistarea precoce. La Spitalul Universitar, doar în ultimii trei ani, au fost tratate 246 de paciente cu cancer de col uterin și peste 1.500 de femei cu leziuni precanceroase.

Colposcopia este o procedură ginecologică non-invazivă, care îi permite medicului să examineze colul uterin în detaliu. Aceasta folosește un instrument optic numit colposcop, care mărește imaginea cervixului. În timpul procedurii, medicul poate aplica soluții speciale pentru a evidenția zonele anormale. Dacă se descoperă o zonă suspectă, se poate recolta o biopsie, care va fi analizată la microscop pentru diagnostic precis.

Colposcopia este recomandată în special în cazul rezultatelor anormale la testul Papanicolau, prezenței infecției cu tulpini HPV cu risc ridicat (HPV 16 și 18), sângerărilor vaginale neobișnuite sau leziunilor vizibile la nivelul colului uterin. Această investigație este vitală, deoarece cancerul de col uterin se dezvoltă lent, iar depistarea timpurie crește semnificativ șansele de vindecare.

Deși colposcopia este o procedură esențială de prevenție, costul acestei proceduri reprezintă un impediment major. În România, prețul unei colposcopii variază între 340 și 500 de lei, iar dacă este necesară și biopsia, tariful poate crește până la 700 de lei. Pentru multe femei, acest efort financiar este greu de susținut.

Virusul HPV este responsabil nu doar de cancerul de col uterin, ci și de cancerele de penis, anus, cavitate bucală și gât. Tulpinile HPV 16 și 18 sunt cele mai periculoase și sunt implicate în majoritatea cazurilor de cancer de col uterin.

Vaccinarea împotriva HPV reprezintă cea mai eficientă metodă de prevenție. Din 1 octombrie 2025, serul este oferit gratuit în România pentru fete și băieți cu vârste între 11 și 26 de ani, prin Programul Național de Vaccinare. Cu toate acestea, rata de vaccinare rămâne scăzută.

„N-am fost și nu voi fi niciodată de acord cu vaccinarea obligatorie, dar doresc ca oamenii să aleagă dacă se vaccinează sau nu în cunoștință de cauză, iar pentru asta trebuie să-i informăm”, a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.