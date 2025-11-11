Ziua cea mai fericită s-a transformat în coșmar. Mireasa a murit la doar câteva ore după ce a spus „Da”

Într-o ceremonie discretă cei doi miri și-au spus „Da!”, în prezența familiei și a prietenilor cei mai apropiați, trăind un moment încărcat de emoție și de mare bucurie, mai ales că erau împreună de 19 ani, relatează Metro.

Jade Tabra, în vârstă de 37 de ani, diagnosticată cu cancer la stomac în august 2023 și căreia medicii îi dăduseră doar câteva luni de viață, și-a trăit ultima zi într-un mod memorabil.

În ciuda prognosticului sumbru, cuplul a ales să se căsătorească în propria lor locuință din Milton Keynes, la ora 14:00. Seara, la ora 22:45, Jade a încetat din viață, găsindu-și liniștea în brațele soțului ei, Adam.

„M-a privit în ochi și a spus că este atât de bucuroasă că este doamna Kemp și că are familia noastră. Apoi i s-a lăsat capul în jos și am știut că sufletul ei plecase. Am rămas așa, cu capetele atingându-se, și am spus: Te iubesc! E în regulă, poți pleca acum, fără durere... și am rămas așa o vreme, doar noi”, a povesti soțul îndurerat.

Adam Kemp a descris ziua nunții sale ca fiind „perfectă”, marcând un moment plin de emoție alături de soția sa, Jade Louise Kemp. „În sfârșit am ajuns să mă căsătoresc cu cea mai frumoasă femeie din lume. Te iubesc pentru totdeauna, Jade Louise Kemp”, a mărturisit Adam.

Jade a început să resimtă dureri de stomac și pierdere în greutate în timpul ultimei sarcini, dar medicii au atribuit simptomele solicitării suplimentare asupra corpului ei. După ce fiul lor s-a născut în februarie 2023, problemele nu au dispărut, iar Jade a decis să facă mai multe investigații medicale.

Diagnosticată cu cancer gastric în stadiul 2, boala s-a dovedit extrem de agresivă și a avansat rapid până în stadiul 4 în doar câteva săptămâni, în timp ce aștepta tratamentul. „A fost șocant”, a povestit Adam, angajat la Aldi. „Dar, în ciuda suferinței, a rămas curajoasă și a luptat până la capăt. În tot acest timp a fost o parteneră și o mamă minunată.”

Adam a explicat că și-au dorit mereu să se căsătorească. „Ne-am simțit întotdeauna suflete pereche și am vrut să fim împreună pentru totdeauna. Glumeam mereu că vom aștepta până la a 20-a aniversare pentru a avea nunta visurilor noastre”.

În luna mai a acestui an, vestea părea promițătoare pentru cuplul Adam și Jade: starea de sănătate a lui Jade se stabilizase, iar tratamentul putea fi întrerupt. Din păcate, speranța a fost de scurtă durată. În septembrie, analizele au arătat că boala s-a extins la uter și ovare, iar opțiunile medicale s-au epuizat. Medicii au transmis vestea cruntă: Jade mai avea doar câteva luni de viață.

„Era incredibil de puternică. Și-a făcut o listă de dorințe, iar una dintre principalele ei griji era să se asigure că copiii noștri vor avea cel mai frumos Crăciun”, a spus Adam. „Știa, însă, în adâncul sufletului, că nu va mai trăi până atunci”.

Cuplul planificase inițial să se căsătorească pe 21 noiembrie 2026, aniversarea a douăzeci de ani de relație. După vestea devastatoare, Adam și Jade au înțeles că timpul nu mai poate fi amânat. Sprijiniți de prieteni și de o echipă de îngrijiri paliative la domiciliu, au reușit să organizeze ceremonia acasă, cu ofițer de stare civilă, tort și bufet.

Adoptată fiind, Jade nu avea familie apropiată. Visul ei era ca tatăl lui Adam să o conducă la altar și să poarte o rochie pe care o purtase ca domnișoară de onoare la nunta acestuia.

„Știam că sfârșitul se apropia rapid. Timpul nostru era limitat”, a povestit Adam. „Doamna de la starea civilă a venit la noi acasă pentru că Jade nu mai putea să iasă.”

În timpul ceremoniei, Adam a stat în genunchi lângă ea, astfel încât să fie la același nivel. „Am spus „Da”, iar ea mi-a șters lacrimile și mi-a spus: Nu plânge, te iubesc”. Emoția momentului a cuprins întreaga încăpere, iar invitații nu au putut să-și ascundă lacrimile.

După ce invitații au plecat și ceremonia s-a încheiat, Adam a ajutat-o pe Jade să se întindă pe canapea, să se schimbe în pijamale și să se simtă confortabil.

„Apoi respirația ei s-a schimbat. Am sunat la Willen Hospice, iar echipa mi-a spus că nu va mai dura mult”, a adăugat Adam, care și-a dat demisia pentru a fi alături de copiii lor. „Am realizat atunci că îmi voi pierde sufletul pereche chiar în ziua nunții noastre”.

Deși durerea pierderii este copleșitoare, Adam spune că se consolează cu amintirea unei nunți frumoase, plină de dragoste. În paralel, prietenii au decis să ajute prin strângere de fonduri pentru a sprijini familia rămasă în urmă în lunile care urmează și pentru a acoperi cheltuielile înmormântării.