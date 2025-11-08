Fantoma miresei din Sighișoara. Localnicii povestesc apariții pe zidurile cetății, iar istoricii încearcă să explice originea legendei

Poveștile despre fantoma miresei care apare noaptea pe zidurile cetății din Sighișoara circulă de zeci de ani. Ghidurile turistice menționează legenda, localnicii spun că au auzit relatări de la bunici, iar istoricii încearcă să explice cum s-a născut una dintre cele mai cunoscute istorii urbane ale Transilvaniei.

În Sighișoara, poveștile nu se sting niciodată. Într-un oraș medieval în care turnurile breslelor, străzile înguste și zidurile vechi de secole își păstrează intact misterul, legendele au devenit parte din identitatea locală. Printre cele mai cunoscute se află „fantoma miresei”, o tânără despre care se spune că ar apărea în unele nopți pe zidurile din jurul Cetății.

Legenda circulă în special în zona Turnului Croitorilor și a zidului care coboară spre Podul lui Vlad. Pentru turiști este doar o poveste spectaculoasă, însă pentru localnici este o parte a folclorului transmis din generație în generație. Oameni din oraș spun că au auzit istoria de la bunici, iar ghizii o includ adesea în tururile nocturne.

O parte dintre ghizii acreditați ai cetății menționează povestea în cadrul tururilor prin orașul vechi. În relatările lor, mireasa ar fi fost o tânără dintr-o familie de meșteșugari, îndrăgostită de un militar venit în garnizoana de la Sighișoara. Unii povestesc că fata ar fi murit în ziua nunții, alții că logodnicul ar fi dispărut în luptă, iar ea s-ar fi aruncat de pe bastion. Nicio versiune nu este documentată istoric, iar ghizii precizează clar că totul face parte din miturile locale.

Pe blogurile turistice și pe paginile agențiilor care organizează tururi tematice de noapte, legenda miresei apare ca element de culoare, nu ca adevăr istoric.

Site-urile de specialitate subliniază că, în multe orașe medievale europene, poveștile cu mirese fantomă sunt întâlnite în tradiția orală: ele apar în Viena, în Trier, la Praga, în Bruges și în Tallinn, iar folcloriștii explică acest tip de legendă drept simbol al iubirii neîmplinite și al destinului frânt.

Istoricul Marius Diaconescu, profesor de istorie medievală la Universitatea din București și autor de articole dedicate urbanismului medieval, a explicat în mai multe ocazii că astfel de legende sunt frecvente în fortificațiile din Transilvania, iar originea lor este de cele mai multe ori literară sau transmisă oral. Nu există documente care să ateste existența unei mirese care ar fi murit în condiții dramatice și ar fi fost văzută ulterior ca fantomă.

Alți istorici locali, citați în publicații regionale precum „Monitorul de Sighișoara” și „Ziarul de Mureș”, au precizat că legenda s-ar fi născut la începutul secolului XX, în perioada în care orașul a devenit un punct turistic important. Primele mențiuni apar în ghiduri turistice vechi și în relatări scrise ale călătorilor care vizitau Transilvania în perioada interbelică.

Există și ipoteza că imaginea miresei a fost inspirată din realitate, nu printr-un eveniment concret, ci printr-un obicei local. În orașele medievale, înmormântările tinerelor necăsătorite se desfășurau, în anumite cazuri, cu ritualuri specifice în care fetele erau îmbrăcate în rochie albă. Folcloriștii au descoperit tradiții similare în zona Brașovului, Sibiu și Sighișoara, ceea ce poate explica de ce figura miresei a devenit simbol al unei astfel de legende.

Cei care cunosc arhitectura cetății spun că zidurile, mai ales în zona Turnului Croitorilor, reflectă lumina felinarelor stradale într-un mod neobișnuit. Orice persoană care trece noaptea pe lângă piatra lucioasă vede umbre alungite, deformate, uneori cu forme umane. De aici până la o poveste cu fantome este doar un pas, spun istoricii.

În plus, zidurile masive și unghiurile strâmte creează ecouri și distorsiuni ale sunetelor, ceea ce întărește senzația de „prezență”. Nu lipsesc nici coincidențele vizuale: lumina reflectată de haine albe, rochii vaporoase sau fotografii cu expunere lungă pot produce imagini care seamănă cu siluete.

În Sighișoara, legenda este cunoscută în special de generația mai veche. Oamenii din cartierele apropiate de cetate spun că au crescut cu povești despre mireasa care „plânge pe ziduri”. Cei mai mulți o tratează ca pe o tradiție orală, nu ca pe o realitate. Pentru unii este o formă de respect pentru trecut, o metaforă a orașului unde istoria se îmbină cu ficțiunea.

Ghidurile turistice spun adesea că legenda este un motiv pentru care mulți vizitatori se plimbă seara pe sub ziduri, în căutarea unei fotografii „paranormale”. Nu există dovezi autentificate oficial, nicio înregistrare confirmată științific și nicio investigație academică asupra unui fenomen paranormal. Totul rămâne în zona poveștilor pe care orașele cu trecut medieval le cultivă.

Fenomenul nu este nou. Orașe europene cu cetăți vechi de secole folosesc legende similare pentru turism: călugări plimbându-se prin Praga după miezul nopții, fantoma unei prințese în Königsberg, siluete feminine în Bruges. Sighișoara nu face excepție. Un oraș medieval viu își păstrează atât istoria concretă, cât și miturile.

În 1999, UNESCO a inclus centrul istoric al Sighișoarei pe lista Patrimoniului Mondial, motiv pentru care interesul pentru poveștile și tradițiile locale a crescut. Tururile tematice de noapte au devenit populare, iar legenda miresei este aproape mereu menționată. Nu ca adevăr, ci ca parte a atmosferei orașului.