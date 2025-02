O actriță din celebrul serial „Squid Game” a murit la vârsta de 81 de ani. Suferea de cancer la stomac

Lee Joo-Sil, o actriță cunoscută pentru rolul său din serialul de succes „Squid Game” de pe Netflix și care a apărut în filme precum „Trenul spre Busan”, a murit la casa familiei sale din Uijeongbu la vârsta de 81 de ani, a anunțat ziarul coreean The Chosun Ilbo.

Lee Joo-Sil a fost o celebră actriță, care a jucat de-a lungul carierei sale de șase decenii în nenumărate producții de succes. Aceasta s-a stins din viață la vârsta de 81 de ani, în casa familiei sale din Uijeongbu.

Cauza decesului a fost cancerul la stomac, pentru care Lee a fost diagnosticată în noiembrie. Lee a dezvăluit anterior că a fost diagnosticată cu cancer de sân în stadiul 4 în urmă cu aproximativ 30 de ani și i s-a dat un prognostic de un an, dar în cele din urmă a luptat cu boala timp de 13 ani și a învins-o.

Veteran South Korean actress Lee Joo Sil, known for her role as Park Mal Soon in "Squid Game 2," has passed away at 80 due to prolonged stomach cancer. https://t.co/i1kprfAARN

— KDramaStars (@KDramaStars) February 2, 2025