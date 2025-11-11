O preoteasă din Berlin a căsătorit religios patru bărbați între ei

Un moment atipic în scena religioasă germană a stârnit interes recent: o ceremonie în care patru bărbaţi au primit o binecuvântare de la o preoteasă protestantă la un eveniment special din Berlin.

Această acţiune a adus în prim‑plan discuţii despre limitele juridice şi teologice ale binecuvântărilor religioase, în contextul în care căsătoria cuplurilor de acelaşi sex este legală în Germania, dar relaţiile cu trei sau mai mulţi parteneri nu sunt recunoscute legal.

Evenimentul a avut loc la un „festival pop‑up de nunţi” organizat de Evangelical Church of Berlin‑Brandenburg (EKBO), într‑o biserică din cartierul Kreuzberg din Berlin, unde cupluri sau grupuri se puteau prezenta pentru o binecuvântare fără formalităţi prealabile majore.

Preoteasa în cauză este Lena Müller, 33 de ani, care a declarat despre cei patru bărbaţi:

„Se putea vedea imediat că era atât de multă dragoste între ei.”

Potrivit relatărilor, grupul era format din doi cetăţeni letoni, un cetăţean thailandez şi un al patrulea bărbat pe care Müller considera că este spaniol.

În Germania, căsătoria civilă este recunoscută legal doar între două persoane. Conform articolului 1306 din Codul Civil german:

„O căsătorie nu poate fi încheiată dacă una dintre persoanele care doresc să se căsătorească este deja căsătorită sau se află în parteneriat civil cu o terță persoană.”

Preoteasa a explicat că ceremonia nu a putut fi înscrisă în registrul bisericesc: „

„Nu am putut să o înscriem în registrul bisericesc, pentru că pentru asta trebuie să fi avut căsătoria civilă, iar în această configuraţie, bineînţeles, acest lucru nu era posibil.”

🤵‍♂🤵🤵‍♂🤵Polygamie mit Segen der Kirche: Pfarrerin Lena Müller traut in Berlin-Kreuzberg vier Männer miteinander. Die Berliner Pastorin erklärte, dass sie die "erste Poly-Hochzeit" durchgeführt habe, bei der vier junge Männer gleichzeitig geheiratet wurden. ⚡️Eine kleine… pic.twitter.com/8hFZLKK1M8 — Alina Lipp (@Alina_Lipp_X) November 9, 2025

Totodată, Müller a adăugat:

„Dar în orice caz sunt convinsă că ei chiar s‑au căsătorit în ochii lui Dumnezeu.”

Clerul regional, reprezentat de Christian Stäblein, episcop al EKBO, a afirmat că ceremonia nu a fost o căsătorie oficială: „acuzaţiile de poligamie sunt nefondate.”

În urma publicării informaţiilor, comunitatea religioasă şi social‑media au reacţionat. EKBO a transmis pe Instagram:

„Suntem îngroziţi de ura îndreptată împotriva ei. Suntem alături de ei şi condamnăm aceste atacuri în cel mai înalt grad. Stăm alături de cei care experimentează ostilitate.”

De asemenea, presa germană şi internaţională a subliniat că, deşi binecuvântarea grupului nu are efect legal, evenimentul aduce în discuţie schimbări în percepţia relaţiilor consensuale şi rolul bisericii în contextualizare.

Această situaţie reflectă tensiuni existente între lege, tradiţie religioasă şi evoluţia socială. Deşi căsătoria între două persoane de acelaşi sex este legală în Germania din 2017, recunoaşterea unor forme de relaţii cu mai multe persoane nu este permisă.

Ceremonia desfăşurată de Müller funcţionează ca un semnal al modului în care comunităţile religioase pot răspunde sau se pot adapta la dinamici relaţionale noi.

Faptul că biserica a comunicat public şi a luat atitudine arată cât de mult sunt implicate atât reputaţia instituţiei, cât şi fluxurile sociale mai largi.

Rămâne de urmărit dacă astfel de acţiuni vor genera discuţii mai ample privind regulamentarea, recunoaşterea sau modul de desfăşurare a binecuvântărilor și ceremonilor pentru relaţii care depăşesc formatul tradiţional al cuplului.