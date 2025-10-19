Cât te costă să îți organizezi nunta în 2026. Prețurile au crescut inexplicabil de mult

Nunta a devenit un test financiar uriaș în 2025, cu planuri pentru 2026. Meniuri de până la 200 de euro de persoană, flori de 20.000 de euro și servicii foto-video de peste 3.500 de euro îi pun pe gânduri pe tinerii care vor să se căsătorească.

„Nu îți dai seama cât costă o nuntă până nu începi să îți faci propria nuntă.” Așa își începe povestea o tânără care se pregătește să se căsătorească în 2026. Nu a apelat încă la un wedding planner, dar mărturisește că după prima lună de organizare se gândește serios să o facă.

„Aș vrea să tragem câteva concluzii după o lună de organizare. Noi nu am colaborat cu un wedding planner, cel puțin nu momentan, mă gândesc serios pentru ziua evenimentului să facem o colaborare cu cineva pentru a ne asigura că lucrurile se vor întâmpla în maniera în care trebuie să se întâmple. Dar, ce aș putea să vă spun este faptul că nu ești conștient de cât costă un eveniment de genul ăsta până nu te apuci tu să-l faci pe al tău”, a spus ea pentru România TV.

Declarația ar putea aparține oricărui cuplu care încearcă să pună pe hârtie un buget realist. Dar cifrele pe care le-a dezvăluit depășesc cu mult așteptările obișnuite.

Atmosfera unei nunți depinde, în mare parte, de muzică. Iar aici apare primul șoc.

„Nu ești conștientă de cât poate să coste un band, o trupă. Cel puțin, eu ce formație am cerut, cea mai ieftină ofertă a fost 4.000 de euro, iar cea mai scumpă, exceptând una de 24.000, pe care mi-am asumat-o, că am pus o întrebare undeva, cea mai scumpă a fost 13.000 – 14.000, undeva pe acolo”, povestește tânăra.

Pentru unii, muzica live este sufletul petrecerii. Pentru alții, aceste sume depășesc limita rezonabilului. Cert este că, pentru o trupă cunoscută, bugetul sare imediat de câteva mii de euro.

La fel de surprinzător este și capitolul aranjamentelor florale. Fie că vorbim de buchetele de pe mese sau de decorul sălii, costurile pot atinge valori greu de imaginat.

„La flori naturale, de asemenea, am rămas șocată de prețurile pe care le-am primit. Acum depinde și fiecare ce caută, ce are nevoie, cu cine colaborează, dar mi-au fost aruncate scoruri de la, hai, să zicem, 5.000 de euro, care e un preț rezonabil, la concluzia asta am ajuns, că e un preț rezonabil, până la 10 – 20.000 de euro. Iarăși, repet, cine își permite, mă bucur pentru voi, dar pentru mine, sincer, în bugetul pe care l-am alocat pentru nuntă, n-aveam în categorie 20.000 de euro de dat pe flori, deși îmi plac”, spune ea.

Astfel, între „rezonabil” și „lux”, distanța poate fi de 15.000 de euro.

Cel mai consistent capitol rămâne însă meniul. Și aici, cifrele sunt greu de digerat.

„Am primit oferte de la 100 de euro până la 200, pe persoană. Și sincer, mi se pare puțin cam mult, adică 900 de lei de persoană meniul, îți pui un semn de întrebare. Nu zic că merită, repet, poate nu eram eu conștientă că poate fi atât de scump un meniu și de aceea m-a luat prin surprindere”, povestește tânăra.

Într-un calcul simplu, pentru 150 de invitați, costul total al meniurilor poate ajunge la 30.000 de euro.

La final, rămâne categoria amintirilor. Serviciile foto-video au și ele tarife surprinzătoare.

„Iarăși, foto-video, am rămas șocată, n-o să neg. Și eu credeam că media pieței e undeva și, în realitate, când am început să primesc oferte la 3.000 de euro, 3.500 o persoană la foto, repet, o persoană, care nu era top 10 România, iarăși mi-am pus niște semne de întrebare”, spune viitoarea mireasă.

Cei care își doresc o echipă completă – fotograf, videograf, plus echipamente speciale – trebuie să aloce sume care pot depăși 10.000 de euro.

Pe lângă costuri, mirii trebuie să țină cont și de calendarul religios. În 2026, nunțile nu pot fi organizate în următoarele perioade:

15 februarie – 21 februarie (Săptămâna lăsatului sec de carne)

22 februarie – 12 aprilie (Postul Paștelui)

13 aprilie – 19 aprilie (Săptămâna Luminată)

8 iunie – 28 iunie (Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel)

1 august – 15 august (Postul Adormirii Maicii Domnului)

14 noiembrie – 24 decembrie (Postul Crăciunului)

25 decembrie – 6 ianuarie (perioada Crăciun – Bobotează)

Dincolo de cifre, experiența acestei tinere reflectă realitatea multor cupluri din România. Prețurile cresc constant, iar fiecare alegere are impact direct asupra bugetului total.

Pentru o nuntă de 150-200 de persoane, costurile pot depăși 40.000 – 50.000 de euro. O sumă uriașă, care transformă evenimentul într-un adevărat test financiar.

„Ai impresia că nimic nu e indispensabil, că ai nevoie de toate momentele artistice, de toți furnizorii, de toate chestiile alea extra pe care le visai. Dar abia când vezi facturile înțelegi că trebuie să alegi cu mare grijă”, a concluzionat tânăra.