Curtea Supremă a SUA a respins un apel legat de între persoane de același sex

Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii a respins un apel al unui funcționar judiciar, care a încercat să anuleze o decizie privind căsătoria între persoane de același sex. Instanța a respins apelul fără nicio explicație și nu au existat opinii separate, potrivit Fox News.

Curtea Supremă a anunțat luni că nu va reexamina decizia sa istorică prin care a legalizat căsătoria între persoane de același sex la nivel național, lăsând intacte protecțiile din 2015 acordate cuplurilor în cazul Obergefell vs. Hodges.

Judecătorii au respins apelul formulat de Kim Davis, o fostă funcționară a comitatului Kentucky, care a fost acuzată de sfidarea curții după ce a refuzat să elibereze certificate de căsătorie cuplurilor de același sex din cauza convingerilor sale religioase.

Curtea a refuzat să ia în considerare apelul acesteia fără explicații și fără a nota opinii separate, ceea ce nu este neobișnuit atunci când o instanță refuză să audieze un caz.

Totuși, apelul lui Davis a stârnit noi speculații cu privire la posibilitatea ca majoritatea conservatoare a instanței - inclusiv trei judecători care au exprimat opinii separate față de majoritatea din cazul Obergefell - să fie de acord să reaudieze cazul.

Davis a fost închisă pentru scurt timp în 2015, după ce a refuzat să elibereze certificatele de căsătorie și a fost obligată de o instanță districtuală să plătească 100.000 de dolari daune cuplului și să acopere onorariile avocaților acestora.

„Dacă a meritat vreodată un caz să fie revizuit”, au spus avocații lui Davis în apelul lor, „prima persoană care a fost aruncată la închisoare după Obergefell pentru că a căutat acomodare pentru convingerile sale religioase ar trebui să fie aceasta”.

De asemenea, au respectat îndeaproape limbajul folosit de judecătorul Clarence Thomas, care în 2022 a folosit o opinie concordantă pentru a îndemna instanța să „reconsidere” căsătoria între persoane de același sex și alte protecții constituționale după ce a anulat Roe v. Wade.

Totuși, apelul fusese considerat o șansă puțin probabilă. Este nevoie de patru voturi pentru ca un caz să fie trimis pe rol - o sarcină oarecum grea pentru instanță.

Decizia vine, de asemenea, într-un moment în care judecătorii de la Curtea Supremă a SUA au fost de acord să examineze o serie de cazuri încărcate politic în următorul mandat.