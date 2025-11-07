Trump, victorie la Curtea Supremă. Sexul biologic trebuie indicat pe pașapoartele SUA

Curtea Supremă a Statelor Unite a permis deblocarea temporară a politicii autorităţilor federale care solicită ca la eliberarea sau reînnoirea paşaportului să fie indicat sexul biologic al solicitantului.

Această hotărâre constituie un pas important într‑o dispută juridică amplă privind drepturile persoanelor transgender şi non‑binare, iar măsura a fost adoptată în contextul unui efort al administraţiei preşedintelui Donald Trump de a revizui criteriile pentru documentele de identitate oficiale.

În luna ianuarie 2025, administraţia Trump a emis un ordin executiv care stabilea că guvernul recunoaşte doar două sexe — masculin şi feminin — pe bază biologică.

Ulterior, U.S. Department of State (Departamentul de Stat al SUA) a actualizat regulile care se aplică eliberării paşapoartelor, indicând că „vom emite paşapoarte doar cu marcatorul de sex M sau F care corespunde sexului biologic al solicitantului la naştere.”

Prin urmare, opţiunile de marcator „X” (pentru persoanele non‑binare) sau alegerea unei identităţi de gen în concordanţă cu identitatea trăită, au fost eliminate pentru solicitările noi sau reînnoirile documentelor.

Pe 6 noiembrie 2025, Curtea Supremă a SUA a emis o ordonanţă ne‑semnată prin care autorizează aplicarea temporară a respectivei politici.

În textul majorităţii se arată că:

„Afișarea sexului la naștere al titularilor de pașaport nu încalcă principiile egalității de protecție la fel cum afișarea țării lor de naștere - în ambele cazuri, guvernul doar atestă un fapt istoric fără a supune pe nimeni unui tratament diferențiat.”

Astfel, în așteptarea deciziei finale în procesul intentat de persoane transgender, non‑binare sau intersex, politica poate fi pusă în aplicare în cazurile de solicitare a unui paşaport nou sau reînnoit.

Trei judecători liberali din Curtea Supremă au emis o opinie separată de dezacord, exprimând îngrijorări legate de impactul asupra persoanelor vulnerabile:

„Această instanță a deschis încă o dată calea pentru provocarea imediată a unui prejudiciu fără o justificare adecvată (sau, de fapt, fără nicio justificare),” a scris Ketanji Brown Jackson.

De asemenea, avocaţii reclamanţilor susţin că:

„Prin clasificarea persoanelor în funcție de sexul atribuit la naștere și emiterea exclusivă de marcaje sexuale pe pașapoarte pe baza acestei clasificări sexuale, Departamentul de Stat îi privează pe reclamanți de un document de identitate utilizabil și de posibilitatea de a călători în siguranță.”

Pe de altă parte, reprezentanţii Guvernului au argumentat că documentele de călătorie reprezintă parte integrantă a politicii externe a SUA şi că „cetățenii publici nu îl pot obliga pe președinte să comunice într-un mod care sfidează preferințele sale de politică externă și realitatea științifică”.

Procesul cauzei – identificată ca Orr v. Trump – continuă în instanţele inferioare. În iunie 2025, un tribunal federal din Massachusetts a acordat o ordonanţă preliminară prin care a suspendat politica Departamentului de Stat în privinţa persoanelor transgender, non‑binare sau intersex, în timp ce procesul se desfăşura.

Cu toate acestea, decizia Curţii Supreme revine asupra acelei suspendări temporare şi permite aplicarea politicii până la soluţionarea definitivă.

De reţinut: cererile în curs pot fi afectate — persoanele care aplică pentru un paşaport nou, se reînnoieşte unul existent sau schimbă marcatorul de sex ori numele — pot vedea aplicarea noii politici.

În acelaşi timp, rămân în vigoare opţiuni de litigiu şi de obţinere a unei ordonanţe care să extindă protecţii pentru întreaga clasă.

Concluzionând, decizia Curţii Supreme marchează o etapă importantă în disputa privind modul în care documentele oficiale ale SUA reflectă identitatea de gen şi sexul biologic.