Curtea Supremă a respins apelul lui Alex Jones în procesul privind tragedia de la o școală din SUA

Curtea Supremă a Statelor Unite a respins pe 14 octombrie, printr-un ordin nesemnat, apelul depus de prezentatorul radio Alex Jones împotriva deciziei care îl obligă să plătească 1,4 miliarde de dolari despăgubiri pentru defăimarea legată de afirmațiile sale potrivit cărora atacul armat din 2012 de la școala Sandy Hook ar fi fost o farsă.

Prezentatorul Infowars, care a numit decizia „o pedeapsă financiară capitală”, a afirmat că judecătorul a greșit considerându-l responsabil pentru defăimare și suferință emoțională fără a organiza mai întâi un proces pe baza acuzațiilor formulate de rudele victimelor.

În urma atacului, 20 de elevi de clasa întâi și șase angajați ai școlii din Newtown, statul Connecticut, și-au pierdut viața.

Avocații lui Alex Jones au declarat Curții Supreme că „reclamanții nu au nicio șansă reală de a recupera” suma integrală stabilită prin hotărâre.

Într-un alt proces, Alex Jones contestă o decizie de 49 de milioane de dolari pronunțată în Texas într-un caz de defăimare similar, fiind acuzat că nu a predat documentele cerute de părinții uneia dintre victimele atacului de la Sandy Hook.

În procesul din Connecticut, judecătorul a emis în 2021 o hotărâre în lipsă împotriva lui Alex Jones și a companiei sale, după ce acesta a ignorat în mod repetat deciziile instanței care îi cereau să furnizeze probe.

În 2022, un juriu a decis ca Alex Jones să plătească 964 de milioane de dolari despăgubiri, sumă la care judecătorul a adăugat ulterior încă 473 de milioane de dolari ca daune împotriva lui și a companiei Free Speech Systems, proprietara Infowars.

În noiembrie 2024, publicația de satiră The Onion a câștigat licitația pentru lichidarea activelor Infowars, destinată acoperirii despăgubirilor pentru defăimare. Judecătorul de faliment a anulat însă rezultatul licitației, invocând nereguli legate de proces și de oferta depusă de The Onion.

Procedura de vânzare a activelor Infowars a fost mutată la un tribunal de stat din Austin, Texas. Alex Jones contestă acum decizia recentă prin care instanța a desemnat un administrator pentru lichidarea activelor, în timp ce o parte dintre bunurile sale personale sunt vândute în procesul de faliment.