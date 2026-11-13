Politica

Mii de posturi ar putea fi deblocate în spitalele din România. Anunțul ministrului Sănătății

Mii de posturi ar putea fi deblocate în spitalele din România. Anunțul ministrului SănătățiiMedici. Sursă foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Mii de posturi ar putea fi deblocate în spitalele din România.Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că a solicitat spitalelor să transmită necesarul de personal pentru a pregăti deblocarea a câteva mii de posturi începând de anul viitor. Măsura urmărește reducerea presiunii asupra unităților medicale, iar ministrul își propune ca problemele legate de personal să fie rezolvate în prima parte a anului 2027.

Mii de posturi ar putea fi deblocate în spitalele din România

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a început demersurile pentru deblocarea a câteva mii de posturi în spitalele din România. Unitățile medicale trebuie să transmită necesarul de personal, astfel încât procedurile pentru suplimentarea angajaților să poată fi pregătite înainte de începutul anului viitor.

Într-o intervenție la Digi24, vineri seară, ministrul a declarat că solicitările au fost deja trimise către spitale.

„Am cerut deja spitalelor să îmi trimită necesarul de resursă umană, pentru ca anul viitor, de la începutul anului, să putem debloca încă câteva mii de posturi, astfel încât să mai reducem cât se poate de mult presiunea de pe unităţile sanitare”, a declarat Alexandru Rogobete la Digi24.

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Deblocarea posturilor din spitale trebuie aprobată de Guvern

După centralizarea solicitărilor transmise de unitățile medicale, Ministerul Sănătății va pregăti un memorandum pentru deblocarea posturilor. Documentul trebuie ulterior aprobat de Guvern.

Alexandru Rogobete a explicat că elaborarea memorandumului nu ar trebui să dureze mult după primirea datelor de la spitale.

Ministrul intenționează ca procedurile să fie finalizate în prima jumătate a anului 2027, astfel încât unitățile sanitare să poată beneficia de personal suplimentar.

Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete. Sursă foto: Facebook

Spitalele au echipamente noi, dar au nevoie de mai mulți angajați

Alexandru Rogobete a explicat că investițiile în infrastructura medicală din ultimii ani au dus la extinderea capacității de tratare a pacienților. Totuși, dezvoltarea spitalelor trebuie însoțită și de suplimentarea personalului medical.

„Eu îmi doresc ca în prima parte a anului să putem rezolva aceste probleme. Şi vă spun de ce insist mult pe resursa umană. Pentru că infrastructura nu mai arată ca acum. 5 ani. Au tot mai multe echipamente, multe spitale şi-au extins capacitatea, multe spitale pot trata pacienţi şi cazuri tot mai complexe, dar asta înseamnă că au nevoie şi de o resursă umană numeric suplimentată”, a precizat ministrul.

Printre prioritățile Ministerului Sănătății se află și includerea medicilor rezidenți în sistemul de plată a gărzilor, alături de deblocarea posturilor din zonele critice ale sistemului sanitar.

Aceste măsuri sunt vizate în contextul demersurilor pentru suplimentarea resursei umane din spitale.

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