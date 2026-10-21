Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță două priorități pentru sistemul sanitar: modificarea modului de plată a gărzilor medicilor și distribuirea a 175.000 de doze de vaccin antigripal la nivel național. Oficialul își dorește ca medicii care efectuează mai multe gărzi într-o lună să primească tarife mai mari, în funcție de volumul de muncă.

În privința vaccinării antigripale, ministrul a anunțat că 65.000 de doze vor fi distribuite până joi seară, iar alte 110.000 vor ajunge la nivel național începând de săptămâna viitoare.

Plata gărzilor reprezintă una dintre prioritățile ministrului Sănătății, după măsurile necesare pentru asigurarea finanțării sistemului sanitar. Alexandru Rogobete susține că actualul mod de remunerare trebuie îmbunătățit, astfel încât medicii care lucrează mai multe ture suplimentare să fie plătiți corespunzător.

Ministrul propune o creștere progresivă a tarifelor, în funcție de numărul gărzilor efectuate într-o lună. Astfel, plata pentru a doua, a treia sau a patra gardă ar urma să fie mai mare decât cea pentru prima.

„Cea mai urgentă și cea mai mare presiune este aceasta, după care, sigur că, următoarea prioritate pe care eu o văd, este rezolvarea plății gărzilor și creșterea progresivă. Am explicat azi într-o conferință de presă care este viziunea.

Îmi doresc ca tariful pentru gardă să crească progresiv, în sensul în care, cu cât un medic face mai multe gărzi, cu atât, pentru a doua, a treia, a patra gardă, tariful să fie mai mare, astfel încât epuizarea să fie recompensată pe măsură, după care, sigur, continuarea programelor pe care le-am început în vechiul mandat și care eu le consider esențiale”, a declarat Alexandru Rogobete, miercuri seară.

Propunerea urmărește să diferențieze plata în funcție de volumul de muncă și de efortul depus de personalul medical. Deocamdată, ministrul nu a anunțat un calendar concret pentru aplicarea noului sistem de remunerare.

După modificarea plății gărzilor, Rogobete vrea să continue și programele din mandatul anterior pe care le consideră importante pentru funcționarea sistemului de sănătate.

O altă prioritate anunțată de ministrul Sănătății privește disponibilitatea vaccinului antigripal. Alexandru Rogobete a transmis că noi doze vor ajunge în perioada următoare la nivel național, în două tranșe.

Prima etapă presupune distribuirea a 65.000 de doze până joi seară. Ulterior, începând de săptămâna viitoare, vor fi trimise alte 110.000 de doze.

„În această seară și până mâine seară vor fi distribuite 65.000 de doze, urmând ca de săptămâna viitoare să fie distribuite alte 110.000 de doze la nivel național”, a declarat ministrul.

Cele două tranșe însumează 175.000 de doze de vaccin antigripal, care urmează să fie distribuite la nivel național.

Anunțul vine în contextul pregătirilor pentru sezonul gripal, când accesul la vaccinare reprezintă una dintre măsurile de prevenție recomandate persoanelor eligibile.

Distribuirea dozelor are loc etapizat, iar cantitatea anunțată de ministru urmează să fie repartizată la nivel național în următoarele zile și săptămâni.