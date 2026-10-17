Rogobete, replică la Bolojan: „Pentru UPU s-au alocat cu 200 de milioane de lei mai puțin!"
- Adina Anghelescu
- 17 octombrie 2026, 17:31
După ce președintele PNL, Ilie Bolojan, a atacat, sâmbătă, la ședința partidului, Ministerul Sănătății, afirmând că, „în mod iresponsabil, fie din incompetenţă, fie în mod premeditat, Ministerul Sănătăţii a alocat la începutul anului sume total insuficiente pentru funcţionarea acestor unități”, Alexandru Rogobete, fost ministru la Sănătate aflat acum pe lista Guvernului Luca Niculescu ce urmează a fi supusă la vot în Parlament a dat o replică dură, în urmă cu puțin timp, într-o postare pe FB, fostului premier.
Sănătatea, insuficient bugetată în acest an
Cifrele sunt simple și merită prezentate în context:
"În anul 2025, bugetul sănătății a fost suplimentat de două ori. Astfel UPU de la Spitalul Floreasca a ajuns la un buget executat (buget total cheltuit în anul 2025) de 10 milioane de lei pentru întregul an, sumă care include rectificarea și sulimentarea din luna septembrie 2025. Anul acesta, pentru componenta de urgență am solicitat 660 de milioane de lei, însă au fost alocate 460 de milioane de lei, cu 200 de milioane mai puțin decât necesarul solicitat.
De ce această diferență? Pentru reducerea deficitului cu orice preț? Este o posibilă explicație , dar în lipsa unei justificări explicite, nu o pot prezenta drept certitudine. Cele 460 de milioane de lei alocate au fst repartizate ținând cont de exceuția bugetară istorică, respectiv de media ultimilor doi ani. Aceasta a fost baza repartizării, execuția anterioară și limitele bugetului aprobat".
"Mai puține informații false! O să fie bine!"
Alexandru Rogobete afirmă, în declarația postată pe FB, că a vorbi despre incompetență, iresponsabilitate sau premeditare fără a prezenta acest context înseamnă a omite tocmai datele esențiale ale discuției.
"Nu putem discuta despre finanțarea urgențelor ignorînd diferența dintre sumele solicitate și cele efectiv alocate. Reducerea deficitului este un obiectiv care trebuie urmărit cu echilibru, ținînd cont de nevoile sistemului de sănătate. România are nevoie de echilibru, de liniște și de o dezbatere bazată pe date complete. De mai multă responsabilitate în comunicarea publică și de mai puține informații false! O să fie bine!"
Bolojan a dat cu piatra în Ministerul Sănătății
În ședința conducerii PNL de sămbătă, Ilie Bolojan a prezentat situația unităților de primiri urgențe. El a enumerat UPU ca fiind una dintre problemele care pot avea consecințe grave dacă nu vor fi soluționate. Premierul demis a susținut că responsabilitatea pentru alocările insuficiente revine Ministerului Sănătății.
„În mod iresponsabil, fie din incompetență, fie în mod premeditat, Ministerul Sănătății a alocat la începutul anului sume total insuficiente pentru funcționarea acestor unități”, a declarat Ilie Bolojan.
Liderul liberal a exemplificat unitatea de primiri urgențe a Spitalului Floreasca din București, pe care a descris-o drept cea mai mare din România. În 2025, aceasta a primit inițial peste 10 milioane de lei, iar pentru a funcționa până la sfârșitul anului a avut nevoie de alte câteva milioane de lei.