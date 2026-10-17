Rogobete, replică la Bolojan: „Pentru UPU s-au alocat cu 200 de milioane de lei mai puțin!"

După ce președintele PNL, Ilie Bolojan, a atacat, sâmbătă, la ședința partidului, Ministerul Sănătății, afirmând că, „în mod iresponsabil, fie din incompetenţă, fie în mod premeditat, Ministerul Sănătăţii a alocat la începutul anului sume total insuficiente pentru funcţionarea acestor unități”, Alexandru Rogobete, fost ministru la Sănătate aflat acum pe lista Guvernului Luca Niculescu ce urmează a fi supusă la vot în Parlament a dat o replică dură, în urmă cu puțin timp, într-o postare pe FB, fostului premier.

Cifrele sunt simple și merită prezentate în context:

"În anul 2025, bugetul sănătății a fost suplimentat de două ori. Astfel UPU de la Spitalul Floreasca a ajuns la un buget executat (buget total cheltuit în anul 2025) de 10 milioane de lei pentru întregul an, sumă care include rectificarea și sulimentarea din luna septembrie 2025. Anul acesta, pentru componenta de urgență am solicitat 660 de milioane de lei, însă au fost alocate 460 de milioane de lei, cu 200 de milioane mai puțin decât necesarul solicitat. De ce această diferență? Pentru reducerea deficitului cu orice preț? Este o posibilă explicație , dar în lipsa unei justificări explicite, nu o pot prezenta drept certitudine. Cele 460 de milioane de lei alocate au fst repartizate ținând cont de exceuția bugetară istorică, respectiv de media ultimilor doi ani. Aceasta a fost baza repartizării, execuția anterioară și limitele bugetului aprobat". Cum îți iei țeapă la cumpărarea unui calculator Cum poate conta la pensie o perioadă în care nu ai lucrat. Ce prevede legea

Alexandru Rogobete afirmă, în declarația postată pe FB, că a vorbi despre incompetență, iresponsabilitate sau premeditare fără a prezenta acest context înseamnă a omite tocmai datele esențiale ale discuției.