Premierul demis Ilie Bolojan a acuzat Ministerul Sănătății că a alocat fonduri insuficiente pentru funcționarea unităților de primiri urgențe (UPU), oferind exemplele spitalelor Floreasca din București și din Târgu Mureș. Potrivit liderului PNL, sumele prevăzute la începutul acestui an sunt mai mici de jumătate față de alocările inițiale din 2025, iar unele unități au primit doar aproximativ 30% din fondurile necesare pentru întregul an.

Ilie Bolojan a prezentat situația unităților de primiri urgențe sâmbătă, în ședința conducerii PNL, enumerând-o printre problemele care pot avea consecințe grave dacă nu sunt soluționate. Premierul demis a susținut că responsabilitatea pentru alocările insuficiente revine Ministerului Sănătății.

„În mod iresponsabil, fie din incompetență, fie în mod premeditat, Ministerul Sănătății a alocat la începutul anului sume total insuficiente pentru funcționarea acestor unități”, a declarat Ilie Bolojan.

Liderul liberal a dat ca exemplu unitatea de primiri urgențe a Spitalului Floreasca din București, pe care a descris-o drept cea mai mare din România. În 2025, aceasta a primit inițial peste 10 milioane de lei, iar pentru a funcționa până la sfârșitul anului a avut nevoie de alte câteva milioane de lei.

În acest an, alocarea inițială pentru aceeași unitate a fost de mai puțin de 5 milioane de lei, adică sub jumătate din suma prevăzută la începutul anului trecut.

Bolojan a precizat că una dintre primele probleme cu care s-a confruntat ministrul interimar al Sănătății a fost lipsa fondurilor pentru Spitalul Floreasca. Situația a fost rezolvată prin redistribuiri bugetare în interiorul ministerului.

O situație similară a fost prezentată pentru unitatea de primiri urgențe din Târgu Mureș. În 2025, aceasta a primit inițial 8 milioane de lei, dar a avut nevoie de alte câteva milioane pentru a-și putea continua activitatea până la sfârșitul anului. În 2026, alocarea inițială a fost de sub 4 milioane de lei.

Premierul demis a afirmat că exemplele prezentate arată că unele unități de primiri urgențe au primit aproximativ 30% din sumele necesare funcționării pe parcursul întregului an.

„În mod evident, fără rectificări bugetare serioase, aceste unități nu vor putea funcționa în condiții normale până la sfârșitul anului”, a declarat Ilie Bolojan în fața liderilor liberali.

Acesta a indicat două posibile explicații pentru situație: fie alocările insuficiente au fost stabilite intenționat, pentru a crea presiune în vederea obținerii unor fonduri suplimentare la rectificarea bugetară, fie au rezultat dintr-o gestionare iresponsabilă a bugetului.

„Aceasta poate fi o tactică premeditată, pe care unii miniștri sau primari o mai folosesc: lasă cheltuielile vitale din ultimele luni ale anului fără acoperire bugetară, pentru a pune presiune și a obține fonduri suplimentare la rectificare. Sau poate fi, pur și simplu, o dovadă de iresponsabilitate în stabilirea alocărilor bugetare inițiale”, a spus premierul demis.

Ilie Bolojan a inclus finanțarea unităților de primiri urgențe printre problemele care necesită soluții urgente și a susținut că acestea nu pot fi rezolvate fără o rectificare bugetară consistentă.

Potrivit acestuia, un guvern interimar nu poate adopta o rectificare bugetară prin ordonanță de urgență. În lipsa unor fonduri suplimentare, unitățile de primiri urgențe riscă să nu își mai poată desfășura activitatea în condiții normale până la sfârșitul anului.