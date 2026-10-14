Premierul desemnat Luca Niculescu pregătește un guvern cu 17 ministere, în care PSD ar urma să aibă un rol central. Printre propunerile vehiculate se află atât nume susținute de social-democrați, cât și tehnocrați care ar putea ocupa anumite portofolii, inclusiv un posibil Minister al Comunicațiilor și Inteligenței Artificiale.

Lista miniștrilor este, deocamdată, provizorie, deoarece negocierile politice continuă. Potrivit informațiilor vehiculate pe scena politică, noul portofoliu dedicat comunicațiilor și inteligenței artificiale ar putea reveni unui tehnocrat susținut de președintele Nicușor Dan.

Consiliul Politic Național al PSD se reunește miercuri, de la ora 16:00, la Vila Lac, pentru a stabili strategia partidului în privința viitorului Executiv.

Social-democrații vor analiza trei posibilități: intrarea la guvernare cu miniștri proprii, susținerea unui guvern fără participarea directă a partidului sau neimplicarea în formarea noului cabinet.

Premierul desemnat Luca Niculescu urmează să prezinte joi, 15 octombrie, programul de guvernare și lista definitivă a miniștrilor în Parlament. Acesta a arătat că sunt luate în calcul mai multe formule, de la un guvern politic până la unul mixt, format din politicieni și tehnocrați, sau unul exclusiv tehnocrat.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că le va prezenta colegilor trei scenarii privind participarea partidului la viitoarea guvernare.

Prima variantă presupune ca PSD să nu intre în Executiv și să nu voteze învestirea acestuia.

„Avem varianta în care nu votăm și nu intrăm (la guvernare – n.r.). Există această variantă”, a declarat liderul social-democrat.

A doua posibilitate este formarea unui guvern tehnocrat, însă Grindeanu și-a exprimat rezervele față de această soluție.

„Este o variantă a unui guvern tehnocrat, care, la prima vedere, cel puțin din perspectiva mea, nu e o variantă solidă”, a afirmat președintele PSD.

Liderul social-democrat consideră că un Executiv format exclusiv din tehnocrați ar putea avea dificultăți în exercitarea mandatului.

„Da, pentru că ăsta e un guvern slab, ăsta e un Guvern care de-a doua zi va fi Guvernul nimănui. Am mai avut exemplul ăsta în 2015-2016. Nu suntem într-o perioadă în care să facem experimente. Suntem într-o perioadă în care cred că trebuie să facem un efort comun toți, trebuie să lăsăm de la noi anumite lucruri care ne-au despărțit și să găsim acea cale de a merge mai departe. Am văzut că ceilalți au luat la mișto acest apel al meu”, a declarat Sorin Grindeanu.

A treia variantă presupune formarea unui guvern politic, în care PSD să participe fie singur, fie alături de alte formațiuni, pentru constituirea unei majorități parlamentare.

„A treia variantă este aceea de a avea un guvern, să spunem, politic, și aici se deschid diverse variante. Eminamente PSD-ist sau poate să fie un guvern PSD-ist, poate să fie un guvern PSD-ist plus… Ceea ce îmi doresc să fie din mai multe formațiuni politice, să fie o majoritate”, a spus Grindeanu.

Mai mulți lideri social-democrați ar lua în calcul solicitarea a nouă portofolii în viitorul Executiv.

Printre ministerele vizate s-ar număra Transporturile, Agricultura, Sănătatea, Mediul și Justiția, domenii care gestionează bugete importante.

Decizia privind participarea la guvernare și împărțirea portofoliilor urmează să fie luată în ședința de miercuri a conducerii PSD.

Potrivit informațiilor vehiculate în ultimele ore, noul Executiv ar putea avea următoarea componență:

Ministerul Apărării Naționale – Radu Oprea;

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului – Daniel Zamfir;

Ministerul Afacerilor Externe – Dan Neculăescu;

Ministerul Educației și Cercetării – Sorin Costreie;

Ministerul Finanțelor – Alexandru Nazare;

Ministerul Muncii – Florin Manole;

Ministerul Justiției – Radu Marinescu;

Ministerul Sănătății – Alexandru Rogobete;

Ministerul Energiei – un tehnocrat propus de Răzvan Nicolescu;

Ministerul Afacerilor Interne – Marian Neacșu;

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Mihai Ghigiu;

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – Ionuț Mașala;

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Romeo Lungu;

Ministerul Culturii – un tehnocrat susținut de Nicușor Dan;

Ministerul Comunicațiilor și Inteligenței Artificiale, dacă va fi înființat – un tehnocrat susținut de Nicușor Dan;

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Orlando Teodorovici;

Ministerul Agriculturii – Florin Barbu.

Lista nu este definitivă, iar numele și repartizarea portofoliilor pot suferi modificări până la prezentarea oficială a echipei guvernamentale.

Premierul desemnat urmează să depună joi, 15 octombrie, programul de guvernare și lista finală a miniștrilor în Parlament.

Până atunci, PSD trebuie să decidă dacă va participa direct la guvernare și în ce formulă politică va susține noul Executiv. Hotărârea social-democraților va influența atât componența cabinetului, cât și negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare.