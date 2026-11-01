Jandarmeria Română acuză că o postare distribuită pe rețelele sociale, care susținea că un tânăr de 18 ani din comuna Soveja s-ar fi bătut cu trei jandarmi și ar fi acționat în legitimă apărare, este falsă. Instituția spune că mesajul provenea de la un profil fals și fusese creat ca o glumă între prieteni.

Reprezentanții Jandarmeriei Române spun că este informație falsă postarea care a circulat recent pe rețelele sociale și care prezenta un presupus incident petrecut în comuna Soveja. Potrivit postării, un tânăr de 18 ani, prezentat drept luptător MMA și sportiv, ar fi fost implicat într-o altercație cu trei jandarmi.

Mesajul era atribuit în mod fals unui cunoscut trust de presă și susținea că autoritățile competente ar fi analizat cazul, concluzionând că sunt îndeplinite condițiile legale pentru recunoașterea legitimei apărări în cazul tânărului.

În urma verificărilor, Jandarmeria a stabilit că informația nu avea la bază un incident real, iar postarea fusese publicată de pe un cont fals.

Instituția a explicat că mesajul reprezenta o glumă între prieteni, care a fost ulterior ștearsă. Distribuirea sa pe rețelele sociale a transformat însă o postare fără fundament real într-o informație prezentată drept știre.

„De la o glumă la dezinformare este doar un click!”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Române, care au explicat că verificările au identificat originea falsă a mesajului.

Instituția le recomandă utilizatorilor să verifice informațiile înainte de a le distribui și să consulte sursele oficiale atunci când întâlnesc relatări despre presupuse incidente în care sunt implicate forțele de ordine.

Jandarmeria atrage atenția că răspândirea unor astfel de mesaje poate avea consecințe juridice, în funcție de circumstanțele concrete ale fiecărui caz.

Reprezentanții instituției îi îndeamnă pe internauți să nu contribuie la propagarea dezinformării prin redistribuirea unor postări neverificate, mai ales atunci când acestea sunt prezentate ca informații provenite de la instituții sau organizații media cunoscute.

Cazul subliniază cât de repede poate ajunge o glumă publicată pe un profil fals să fie preluată și interpretată drept o informație de actualitate.