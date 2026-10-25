Ministerul Apărării Naționale (MApN) a tras un semnal de alarmă, duminică după-amiază, referitor la propagarea în mediul online a unor mesaje alarmiste care folosesc imaginea și declarații scoase din context ale șefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Instituția a subliniat că astfel de materiale nu au nicio legătură cu realitatea actuală și nu reprezintă avertizări oficiale.

Valul de dezinformare a fost semnalat pe parcursul zilelor de 24 și 25 octombrie, perioadă în care pe numeroase pagini de socializare au început să circule postări purtând titluri senzaționale sau menite să provoace panică.

”În zilele de 24 şi 25 octombrie, pe mai multe pagini de Facebook au fost distribuite postări cu titluri alarmiste, precum «ALERTĂ NAŢIONALĂ! Şeful Armatei Române...» sau «Anunţ ŞOC de la vârful Armatei!», însoţite de fotografii ale şefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad. Aceste postări creează în mod fals impresia existenţei unor avertizări de ultimă oră privind securitatea României. În realitate, materialele utilizează declaraţii şi informaţii din interviuri sau apariţii publice anterioare ale şefului Statului Major al Apărării, pe care le prezintă într-un context nou, fără precizarea momentului în care au fost făcute”, au transmis reprezentanții ministerului.

Modul în care au fost concepute aceste materiale, prin asocierea unor imagini instituționale cu formulări exagerate și distribuirea coordonată pe multiple pagini, are drept scop inducerea în eroare a publicului, creând falsa impresie a unei stări de urgență.

Autoritățile militare dezmint categoric existența oricăror decizii excepționale sau a unor riscuri iminente care să fi fost semnalate în mod oficial de conducerea armatei.

”Precizăm că şeful Statului Major al Apărării nu a emis nicio «alertă naţională», iar postările semnalate nu reflectă existenţa unor avertizări oficiale de actualitate. Ministerul Apărării Naţionale recomandă cetăţenilor să verifice data şi contextul declaraţiilor atribuite reprezentanţilor instituţiei şi să consulte sursele oficiale înainte de a distribui informaţii cu potenţial alarmist”, au explicat oficialii.

Pentru a evita căderea în capcana dezinformării online, cetățenii sunt sfătuiți să manifeste prudență și să se informeze exclusiv din canalele oficiale de comunicare ale instituțiilor statului. Orice date referitoare la activitatea militară sau la eventuale riscuri la adresa securității naționale sunt publicate direct de Ministerul Apărării Naționale.

Reprezentanții instituției reamintesc faptul că manipularea unor declarații reale prin smulgerea lor din contextul original reprezintă o metodă frecventă prin care știrile corecte sunt transformate în dezinformări periculoase.