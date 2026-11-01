Sport

Doliu în sport. A murit la doar 34 de ani Ciara Mageean, campioană la 1.500 de metri

Doliu în sport. A murit la doar 34 de ani Ciara Mageean, campioană la 1.500 de metridoliu / sursa foto: arhiva EvZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Atleta irlandeză Ciara Mageean, medaliată cu aur la Campionatele Europene din 2024 în proba de 1.500 de metri, a murit la vârsta de doar 34 de ani. Sportiva anunțase în iulie 2025 că suferă de cancer intestinal în stadiul patru.

Atleta a murit din cauza cancerului

Vestea decesului a fost confirmată duminică printr-un mesaj publicat pe contul oficial de Instagram al atletei. Potrivit comunicatului, Mageean a murit dimineața, la ora 6:30, fiind înconjurată de familie și de persoanele apropiate.

„În această dimineață, la ora 6:30, Ciara a pierdut lupta împotriva cancerului, înconjurată de cei dragi. Fiică, soră, soție și prietenă iubită, ea a fost o sursă de inspirație pentru mulți; lipsa ei va lăsa un mare gol”, se arată în mesajul publicat pe rețeaua socială.

Originară din Portaferry, Irlanda de Nord, Ciara Mageean a fost una dintre cele mai importante sportive ale atletismului irlandez. A reprezentat Irlanda la două ediții ale Jocurilor Olimpice, în 2016, la Rio de Janeiro, și în 2021, la Tokyo, concurând de fiecare dată în proba de 1.500 de metri.

Cum păstrezi murăturile după ce ai deschis borcanul, ca să nu se strice
Cum păstrezi murăturile după ce ai deschis borcanul, ca să nu se strice
Pensie de invaliditate: cine poate beneficia de acest drept? Cum se obține și ce acte sunt necesare
Pensie de invaliditate: cine poate beneficia de acest drept? Cum se obține și ce acte sunt necesare

Ciara Mageean n-a mai putut participa la Olimpiada de la Paris

Sportiva urma să participe și la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024, însă a fost nevoită să se retragă cu numai o zi înainte de prima cursă, din cauza unei accidentări la tendonul lui Ahile.

Cel mai important rezultat al carierei sale a venit în 2024, când a câștigat titlul european la 1.500 de metri. Performanța a completat un palmares important, construit de-a lungul mai multor ani de competiții internaționale.

Ciara Mageean

Ciara Mageean / foto: Instagram

Mageean a obținut medalia de bronz la Campionatele Europene din 2016 și argintul la ediția din 2022, în aceeași probă. Tot în 2022, atleta irlandeză a câștigat medalia de argint la Jocurile Commonwealth-ului.

Atleta a murit după un an de luptă grea cu boala

În iulie 2025, sportiva făcuse public diagnosticul de cancer intestinal în stadiul patru. Anunțul a marcat începutul unei perioade dificile, în care Mageean s-a confruntat cu boala după o carieră în care a reprezentat Irlanda la cele mai importante competiții ale atletismului mondial.

Moartea sa, la numai 34 de ani, reprezintă o pierdere pentru sportul irlandez.

Stiri calde

17:05 - Trei zodii chinezești au parte de iubire în noiembrie. Ce se poate schimba în viața sentimentală

16:53 - Michael Douglas, despre prietenul său Jack Nicholson: A dispărut, dar este bine

16:41 - Drone rusești au provocat un incendiu la Cernăuți. Un bărbat de 67 de ani a fost rănit

16:31 - Doliu în sport. A murit la doar 34 de ani Ciara Mageean, campioană la 1.500 de metri

16:19 - Farsele cu fantome de pe TikTok au ajuns în atenția Poliției. Ce riscă părinții care își sperie copiii pentru vizuali...

16:09 - A fost găsit și al treilea copil dispărut din Sălaj. Unde era și ce făcea. Update

HAI România!

Falsul suveranism. Cine apără, de fapt, România?

Falsul suveranism. Cine apără, de fapt, România?

Clujul ”de 5 stele” în lunga călătorie de la șobolani și zgomot la bun simț instituțional

Clujul ”de 5 stele” în lunga călătorie de la șobolani și zgomot la bun simț instituțional

Vinurile românești, tot mai prezente în afara țării. Ce caută cumpărătorii străini

Vinurile românești, tot mai prezente în afara țării. Ce caută cumpărătorii străini

Proiecte speciale