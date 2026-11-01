Atleta irlandeză Ciara Mageean, medaliată cu aur la Campionatele Europene din 2024 în proba de 1.500 de metri, a murit la vârsta de doar 34 de ani. Sportiva anunțase în iulie 2025 că suferă de cancer intestinal în stadiul patru.

Vestea decesului a fost confirmată duminică printr-un mesaj publicat pe contul oficial de Instagram al atletei. Potrivit comunicatului, Mageean a murit dimineața, la ora 6:30, fiind înconjurată de familie și de persoanele apropiate.

„În această dimineață, la ora 6:30, Ciara a pierdut lupta împotriva cancerului, înconjurată de cei dragi. Fiică, soră, soție și prietenă iubită, ea a fost o sursă de inspirație pentru mulți; lipsa ei va lăsa un mare gol”, se arată în mesajul publicat pe rețeaua socială.

Originară din Portaferry, Irlanda de Nord, Ciara Mageean a fost una dintre cele mai importante sportive ale atletismului irlandez. A reprezentat Irlanda la două ediții ale Jocurilor Olimpice, în 2016, la Rio de Janeiro, și în 2021, la Tokyo, concurând de fiecare dată în proba de 1.500 de metri.

Sportiva urma să participe și la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024, însă a fost nevoită să se retragă cu numai o zi înainte de prima cursă, din cauza unei accidentări la tendonul lui Ahile.

Cel mai important rezultat al carierei sale a venit în 2024, când a câștigat titlul european la 1.500 de metri. Performanța a completat un palmares important, construit de-a lungul mai multor ani de competiții internaționale.

Mageean a obținut medalia de bronz la Campionatele Europene din 2016 și argintul la ediția din 2022, în aceeași probă. Tot în 2022, atleta irlandeză a câștigat medalia de argint la Jocurile Commonwealth-ului.

În iulie 2025, sportiva făcuse public diagnosticul de cancer intestinal în stadiul patru. Anunțul a marcat începutul unei perioade dificile, în care Mageean s-a confruntat cu boala după o carieră în care a reprezentat Irlanda la cele mai importante competiții ale atletismului mondial.

Moartea sa, la numai 34 de ani, reprezintă o pierdere pentru sportul irlandez.