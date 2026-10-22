Contul tău WhatsApp poate fi accesat și de pe un calculator, prin WhatsApp Web sau aplicația pentru desktop. Funcția este utilă atunci când vrei să scrii mai ușor de la tastatură, însă poate deveni o problemă dacă o altă persoană îți conectează contul fără permisiunea ta, potrivit Meta.

Există o metodă simplă prin care poți verifica dacă WhatsApp este deschis pe alte dispozitive. Verificarea durează doar câteva secunde și te poate ajuta să identifici o conectare pe care nu o recunoști.

Pentru a vedea ce dispozitive au acces la contul tău, trebuie să deschizi secțiunea „Dispozitive conectate” din aplicația WhatsApp de pe telefon.

Pe Android, urmează acești pași:

Deschide WhatsApp.

Apasă pe cele trei puncte din colțul din dreapta sus.

Selectează „Dispozitive conectate”.

Verifică lista dispozitivelor afișate.

Pe iPhone, procedura este asemănătoare:

Deschide WhatsApp.

Intră în „Setări”.

Apasă pe „Dispozitive conectate”.

Verifică sesiunile afișate.

În această secțiune poți vedea dispozitivele conectate și informațiile disponibile despre ultima activitate. În funcție de dispozitiv și de versiunea aplicației, detaliile afișate pot fi diferite.

Dacă observi un calculator sau un browser pe care nu îți amintești să îl fi folosit, verifică informațiile afișate înainte de a lua o decizie. Uneori, numele dispozitivului poate să nu fie suficient de clar pentru a identifica exact calculatorul.

Dacă identifici o conectare pe care nu o recunoști, poți deconecta dispozitivul direct din telefon.

Intră în „Dispozitive conectate”, selectează sesiunea respectivă și apasă pe opțiunea de deconectare. Astfel, dispozitivul respectiv nu va mai avea acces la cont prin acea sesiune.

Dacă ai folosit WhatsApp pe un calculator public, la serviciu sau pe laptopul altei persoane, verifică lista chiar dacă nu ai observat nimic neobișnuit.

Este important de reținut că prezența unui dispozitiv conectat nu înseamnă automat că cineva ți-a accesat contul fără permisiune. Este posibil să fie vorba despre un calculator pe care l-ai folosit anterior și de pe care ai uitat să te deconectezi.

Pe lângă verificarea periodică a dispozitivelor conectate, există câteva măsuri simple care îți pot crește nivelul de protecție.

Activează verificarea în doi pași din setările contului și adaugă o adresă de e-mail pentru recuperare, dacă opțiunea este disponibilă. Nu transmite nimănui codurile de verificare primite prin SMS și nu divulga codul PIN al verificării în doi pași.

De asemenea, nu scana coduri QR pentru conectarea la WhatsApp Web dacă nu știi de unde provin sau cine le-a generat. Un cod QR folosit pentru conectare poate permite asocierea unui dispozitiv cu propriul cont.

Dacă observi activitate pe care nu o recunoști, deconectează sesiunile suspecte și verifică setările de securitate. Dacă nu mai poți intra în cont, încearcă să îl înregistrezi din nou folosind numărul tău de telefon și codul de verificare primit prin SMS.

Verificarea periodică a secțiunii „Dispozitive conectate” este una dintre cele mai simple metode prin care poți afla unde mai este deschis contul tău WhatsApp.