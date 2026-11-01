Al treilea copil dispărut joi din judeţul Sălaj împreună cu fraţii săi a fost găsit duminică în localitatea Turea, din judeţul Cluj

Băiatul de 13 ani era însoţit de un bărbat de 43 de ani din judeţul Sălaj. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a fost sesizată şi va face o anchetă socială

„În urma activităţilor desfăşurate de forţele de ordine, astăzi, 1 noiembrie, în jurul orei 13:55, cel de-al treilea minor, respectiv Rostaş Ioan, a fost identificat împreună cu un bărbat de 43 de ani, din localitatea Bozna, judeţ Sălaj, pe raza localităţii Turea, judeţul Cluj.

Cei doi urmează să fie conduşi la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj, pentru verificări suplimentare. Astfel, toţi cei trei minori plecaţi voluntar au fost identificaţi”, informează IPJ Cluj.

Polițiștii, jandarmii și voluntarii continuă căutarile pentru cel de-al treilea copil dispărut joi din județul Sălaj. Doi dintre frații săi, o fată de 11 ani și un băiat de 12 ani, au fost găsiți sâmbătă în județul Cluj, în apropierea localității Șardu, alături de tatăl lor.

Autoritățile din județele Sălaj și Cluj desfășoară noi acțiuni pentru găsirea băiatului de 13 ani, care nu a fost încă localizat. Operațiunea continuă duminică, fiind mobilizate efective ale Ministerului Afacerilor Interne, voluntari și echipamente speciale de căutare.

Potrivit Poliției, în sprijinul echipelor aflate pe teren a fost solicitat un elicopter al Inspectoratului General de Aviație. Acesta participă la verificările din zonele în care ar putea fi găsit minorul.

Echipele folosesc binocluri și camere cu termoviziune, precum și câini de urmă, pentru a verifica terenul și a identifica eventuale indicii. În paralel, polițiștii au instituit filtre rutiere și desfășoară verificări în mai multe zone din cele două județe.

Reprezentanții Poliției au transmis că activitățile de căutare continuă, iar toate structurile implicate depun eforturi pentru identificarea și localizarea copilului.

Autoritățile fac apel și la populație. Persoanele care dețin informații ce ar putea ajuta la găsirea băiatului sunt rugate să anunțe imediat Poliția, apelând numărul unic de urgență 112.

Cei trei copii au dispărut joi din județul Sălaj. Sâmbătă după-amiază, doi dintre ei au fost identificați în apropierea localității Șardu, din județul Cluj. Este vorba despre un băiat de 12 ani și o fată de 11 ani, care se aflau împreună cu tatăl lor.

Cel de-al treilea copil, Ioan Rostaș, în vârstă de 13 ani, este în continuare căutat. El este cel mai mare dintre cei trei frați.

Operațiunea de căutare se desfășoară în continuare, iar autoritățile solicită sprijinul persoanelor care ar putea oferi informații relevante pentru localizarea minorului.