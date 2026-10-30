O amplă operațiune de căutare este în desfășurare în județele Sălaj și Cluj, după dispariția a trei copii cu vârste cuprinse între 11 și 13 ani. Minorii au plecat de pe un teren viran din localitatea Borla, comuna Bocșa, iar de atunci nu au mai fost găsiți. Zeci de persoane participă la acțiunile de căutare, care se desfășoară fără întrerupere de mai bine de 24 de ore, potrivit Poliției.

Polițiștii au fost sesizați în data de 29 octombrie, în jurul orei 16:30, cu privire la dispariția celor trei minori. Este vorba despre Rostaș Denis Antonio, în vârstă de 11 ani, Rostaș Ioan, de 13 ani, și Rostaș Raluca Mădălina, în vârstă de 12 ani.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, copiii au plecat voluntar de pe un teren viran din localitatea Borla. Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sălaj, care au format o echipă operativă pentru găsirea acestora.

Pentru sprijinirea operațiunilor, autoritățile au transmis mesaje RO-Alert în județele Sălaj și Cluj.

„În prezent, poliţiştii desfăşoară activităţi investigativ-operative şi verificări specifice pentru depistarea minorilor şi clarificarea situaţiei acestora, acţiunile fiind concentrate în zonele în care aceştia s-ar fi putut deplasa sau în care există indicii că s-ar putea afla”, a mai transmis sursa citată.

Poliția a făcut publice descrierile minorilor și hainele pe care le purtau în momentul plecării.

Rostaș Denis Antonio, 11 ani

Are o înălțime de aproximativ 1,55 metri, cântărește în jur de 45 de kilograme, are ochii căprui, fața ovală și părul scurt.

La momentul dispariției purta o geacă neagră.

Rostaș Ioan, 13 ani

Are aproximativ 1,50 metri înălțime, o greutate de circa 45 de kilograme, părul scurt și ochii căprui.

Era îmbrăcat cu un trening gri.

Rostaș Raluca Mădălina, 12 ani

Are aproximativ 1,50 metri înălțime și 50 de kilograme, părul șaten și ochii căprui.

La momentul plecării purta pantaloni roz, cu o dungă neagră.

Zeci de persoane din județele Sălaj și Cluj participă la acțiunile de căutare. Polițiștii verifică zonele în care copiii ar fi putut ajunge și fac apel la cetățenii care ar putea oferi informații despre locul în care se află aceștia.

„Facem apel către toate persoanele care pot oferi informaţii cu privire la locul în care s-ar putea afla cei trei minori să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie sau să apeleze gratuit numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112”, a mai transmis Poliţia.