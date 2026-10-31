Doi dintre cei trei copii căutați au fost găsiți sâmbătă seara, lângă localitatea Șardu din județul Cluj. Cei doi copii erau împreună cu tatăl lor și urmează să fie duși la sediul IPJ Sălaj pentru verificări.

„Rostaș Denis Antonio și Rostaș Raluca Mădalina au fost identificați împreună cu tatăl lor, în proximitatea localității Șardu, județul Cluj”, a transmis IPJ Sălaj.

Autoritățile continuă căutările pentru găsirea a trei copii, cu vârste între 11 și 13 ani, dispăruți joi din județul Sălaj. Oamenii legii verifică inclusiv posibilitatea ca minorii să fi fost luați de o altă persoană, după ce mama lor a relatat că unul dintre copii i-ar fi spus că cineva a venit și i-a luat pe frații săi.

Cei trei frați au dispărut joi, 29 octombrie, iar căutările se desfășoară în două județe, cu participarea polițiștilor și a voluntarilor. Mama copiilor a alertat autoritățile prin numărul de urgență 112, după ce unul dintre minori a venit la ea plângând și i-a spus că frații săi au plecat împreună cu o persoană necunoscută.

„A venit copilul la mine tot plângând și a zis: «Mami, mami, hai că au plecat copiii! A venit cineva după copii și i-a dus». A trebuit să sun la 112”, a povestit femeia, potrivit relatărilor preluate de România TV.

Polițiștii iau în calcul și ipoteza unei răpiri. Un alt detaliu verificat de anchetatori este o sesizare făcută în noaptea de vineri spre sâmbătă. Un cioban din județul Sălaj ar fi sunat la 112 după ce ar fi observat unul dintre copii în compania unui bărbat pe care l-ar fi considerat periculos.

Cei trei copii dispăruți sunt Rostaș Denis Antonio, în vârstă de 11 ani, Rostaș Raluca Mădălina, de 12 ani, și Rostaș Ioan, de 13 ani. Până de curând, copiii au locuit la tatăl lor, în județul Cluj, iar ulterior s-au mutat la mama lor, care locuia la o stână din Sălaj împreună cu concubinul.

Poliția solicită sprijinul populației pentru găsirea fraților și le cere celor care dețin informații să sune la 112.

Specialiștii atrag atenția că primele ore după dispariția unui copil sunt esențiale, indiferent dacă acesta a plecat voluntar sau a fost luat de altcineva. Minorii pot fi expuși unor pericole legate de vreme, de locul în care se află sau de întâlnirea cu animale sălbatice.

Denis Antonio: 11 ani, aproximativ 1,55 metri, 45 de kilograme, păr scurt și ochi căprui.

Raluca Mădălina: 12 ani, aproximativ 1,55 metri, 50 de kilograme, păr șaten și ochi căprui.

Ioan: 13 ani, aproximativ 1,50 metri, 45 de kilograme, păr scurt și ochi căprui.

Orice informație care ar putea ajuta la găsirea celor trei copii trebuie transmisă de urgență la 112.