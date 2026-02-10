Rusia acuză Ucraina că ar fi provocat avarii la centrala nucleară de la Zaporojie. Tensiuni tot mai mari în regiune

Ocupaţia rusă de la Centrala Nucleară de la Zaporojie acuză armata ucraineană că ar fi provocat avarii la una dintre liniile electrice ale centralei, dar susține că situația rămâne sub control și nu există niciun risc radiologic. Incidentul a fost raportat marți de reprezentanții instalației, care afirmă că alimentarea cu energie electrică este asigurată în prezent prin a doua linie, după ce prima a fost întreruptă, potrivit AFP.

Trupele Rusiei din zona Zaporojie au anunțat că atacurile Forțelor Armate ucrainene asupra zonei industriale din Energodar au provocat daune infrastructurilor esențiale ale orașului și centralei.

„În urma unui atac al Forţelor Armate ucrainene împotriva zonei industriale de la Energodar, infrastructuri vitale ale oraşului şi Centralei Nucleare Zaporojie au fost avariate”.

Astfel de incidente nu sunt noi pentru cea mai mare centrală nucleară din Europa, situații similare fiind raportate de mai multe ori de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022.

Moscova și Kievul s-au acuzat reciproc în repetate rânduri de atacarea instalației și de punerea în pericol a securității nucleare, ceea ce continuă să ridice temeri la nivel internațional privind stabilitatea centralei.

Ucraina își mută industria de armament în Europa în contextul războiului, planificând deschiderea în 2026 a zece centre de export de armament în diverse state europene, inclusiv în țările baltice și în regiunea nordică a continentului, a anunțat președintele Volodimir Zelenski pe 8 februarie, potrivit Kyiv Independent. În același timp, producția de drone ucrainene urmează să înceapă în Germania, unde va fi instalată o linie de fabricație complet funcțională, iar linii similare sunt deja active în Regatul Unit.

Zelenski a subliniat că securitatea Europei depinde în prezent de tehnologie și de drone, iar noile facilități vor folosi tehnologii dezvoltate în Ucraina și specialiști ucraineni. Mutarea producției și exportul de echipamente militare fac parte dintr-un plan mai amplu de internaționalizare a industriei de apărare ucrainene, menită să depășească limitările financiare actuale ale țării.

Decizia vine după ce, în octombrie, Zelenski a cerut Ministerului Apărării să inițieze un „export controlat” de arme ucrainene în străinătate, începând din noiembrie 2025. Sistemul propus prevede vânzarea echipamentelor militare excedentare, iar fondurile obținute vor fi folosite pentru achiziționarea urgentă de arme necesare în conflict.

Industria de apărare a Ucrainei, în special sectorul dronelor, a înregistrat o creștere rapidă de la începutul invaziei ruse din 2022, peste 200 de companii noi dezvoltând sisteme accesibile și adaptabile, care au schimbat semnificativ tactica războiului modern.