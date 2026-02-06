International

Zelenski ar câștiga alegerile la pas, din primul tur. Câți ucraineni îl susțin după patru ani de război

Zelenski ar câștiga alegerile la pas, din primul tur. Câți ucraineni îl susțin după patru ani de război
Încrederea în președintele Zelenski rămâne majoritară în rândul populației ucrainene,  potrivit unui sondaj recent cu date colectate în ultimele săptămâni. Aceasta atinge cota de 61% conform rezultatelor unei cercetări sociologice realizate pe teritoriul controlat de autoritățile de la Kiev, potrivit Interfax.

61% dintre ucraineni au încredere în Zelenski

Conform sondajului realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev între 23 și 29 ianuarie 2026, 61% dintre ucraineni au declarat că au încredere în președintele Volodimir Zelenski, în timp ce 33% au indicat lipsa încrederii în șeful statului.

Dintre cei care au exprimat încredere, 25% au spus că îl creditează cu „încredere deplină”, iar restul au optat pentru o formă de încredere mai moderată.

Această ediție a sondajului a inclus și o metodă experimentală de evaluare indirectă a sincerității răspunsurilor. Prin această abordare alternativă — uneori denumită „metodă de cunoștință imaginară” — nivelul de încredere în președintele Zelenski a scăzut la 53%, sugerând că unii respondenți pot răspunde diferit atunci când li se cere să reflecte asupra opiniei unei persoane imaginare.

llie Bolojan, scrisoare către șefa CCR: Reforma pensiilor magistraților blochează fondurile europene
llie Bolojan, scrisoare către șefa CCR: Reforma pensiilor magistraților blochează fondurile europene
Dragoș Sprânceană îl acuză pe George Simion că e „trădător de țară”. Românul prezent în preajma lui Trump, dezvăluiri despre Visa Waiver
Dragoș Sprânceană îl acuză pe George Simion că e „trădător de țară”. Românul prezent în preajma lui Trump, dezvăluiri despre Visa Waiver

Nivel de încredere stabil, comparativ cu sondajele anterioare

Experții care au realizat sondajul au precizat că nivelul de încredere raportat direct rămâne relativ stabil comparativ cu sondaje anterioare efectuate în perioada începutului anului 2026.

Cu toate acestea, diferența între răspunsurile directe și cele obținute prin metoda experimentală indică un potențial efect al răspunsurilor social dorite, unde unii respondenți pot exprima o părere mai favorabilă atunci când sunt întrebați direct.

Sociologii precizează că marja de eroare a sondajului este de până la 4,1% pentru întrebările generale și de 5,8% pentru cele legate de încrederea în președinte, iar eșantionul include 1.003 cetățeni ucraineni cu drept de vot din teritoriile controlate de guvern.

Viitorului politic al Ucrainei după război

În sondaj s-a abordat și perspectiva asupra viitorului politic al Ucrainei după încheierea războiului. Conform datelor:

48% dintre respondenți consideră că în actuala guvernare există profesioniști care ar trebui să păstreze funcțiile și după război. 42% cred că ar trebui să existe o schimbare majoră în conducere după încheierea conflictului, deoarece actuala conducere este considerată „discreditată”.

Aceste date sugerează o divizare semnificativă în rândul cetățenilor în ceea ce privește conducerea politică postbelică, chiar dacă încrederea în președintele Zelenski rămâne în ansamblu majoritară.

Starea democrației, sub legea marțială

O altă componentă a sondajului a vizat evaluarea stării democrației sub legea marțială. Conform respondenților:

  • 36% spun că nivelul democrației este adecvat contextului de război;
  • 35% consideră că este insuficient, adesea din cauza restricțiilor privind libertatea de exprimare, percepția corupției și alte limitări instituționale menționate de participanți.

Doar 1% dintre respondenți au menționat absenteismul alegerilor ca problemă majoră.

Proiecte speciale