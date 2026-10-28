Meghan Markle va deveni co-prezentatoare a emisiunii „Junior MasterChef Australia”, însă numirea sa a stârnit reacții împărțite în Australia. O petiție online cere eliminarea ducesei de Sussex din proiect, iar unii dintre cei intervievați de presa britanică susțin că producătorii ar fi trebuit să aleagă o personalitate australiană.

Potrivit publicației britanice Daily Express, petiția a fost lansată în aceeași zi în care participarea lui Meghan la noul sezon a fost confirmată. Filmările sunt așteptate să aibă loc la Melbourne, pe parcursul mai multor săptămâni, la începutul sau la mijlocul anului 2027. Deocamdată, data exactă a premierei nu este cunoscută.

Principala obiecție exprimată de unii australieni este că emisiunea ar trebui să fie prezentată de un chef sau de o personalitate locală, cu experiență în domeniul gastronomic. Criticii numirii consideră că notorietatea ducesei de Sussex nu reprezintă, în sine, o justificare suficientă pentru alegerea sa.

Într-un reportaj realizat pe străzile din Melbourne, Daily Express a prezentat opiniile mai multor persoane care au reacționat la vestea revenirii lui Meghan pe platourile de filmare.

Les Aldridge, în vârstă de 81 de ani, a declarat că ar semna petiția. O altă persoană intervievată, Selby Witteveen, în vârstă de 77 de ani, a criticat decizia și a susținut că Meghan ar beneficia în principal de notorietatea asociată familiei regale britanice.

Rosa, în vârstă de 76 de ani, a exprimat o poziție similară, afirmând că Australia are suficiente persoane care ar putea ocupa acest rol.

Aceste opinii reflectă reacțiile unor persoane intervievate de publicația britanică și nu demonstrează că întreaga populație australiană se opune participării ducesei la emisiune.

Interesul pentru noul proiect vine după ce Meghan a participat, în aprilie 2026, la o ediție a emisiunii principale „MasterChef Australia”, în calitate de jurat invitat.

Apariția sa a fost bine primită de o parte a publicului, iar interacțiunea cu bucătăreasa și prezentatoarea Poh Ling Yeow a atras atenția telespectatorilor.

Conform cifrelor citate de Daily Express, episodul cu Meghan a atras aproximativ 1,6 milioane de telespectatori. Totodată, producția ar fi înregistrat cea mai mare audiență pentru o ediție difuzată duminica, în intervalul de măsurare peste noapte, din iulie 2023.

Publicația a menționat și un record pentru audiența înregistrată de serviciile de streaming ale emisiunii, cu 118.000 de telespectatori.

Aceste cifre se referă la episodul în care Meghan a fost jurat invitat, nu la noul sezon „Junior MasterChef Australia”, care urmează să fie filmat.

Nu toți cei intervievați consideră că Meghan ar trebui să fie exclusă din proiect. Unii văd notorietatea sa internațională drept un avantaj pentru emisiune și consideră că perspectiva unei persoane care nu este chef poate completa experiența specialiștilor din bucătărie.

Peter Heywood, în vârstă de 39 de ani, a declarat pentru Daily Express că numele ducesei poate atrage atenția publicului și că discuțiile despre mâncare nu trebuie să se limiteze exclusiv la perspectiva unui bucătar profesionist.

Alți intervievați au spus că nu ar semna petiția sau că nu consideră această numire o problemă importantă.

Prin urmare, reacțiile prezentate în reportaj sunt diverse: de la respingerea explicită a numirii până la indiferență sau susținerea deciziei producătorilor.

Potrivit informațiilor publicate de Daily Express, Meghan ar urma să petreacă mai multe săptămâni la Melbourne pentru filmările programate în prima parte a anului 2027. Ea va lucra alături de Poh Ling Yeow, bucătăreasă și personalitate cunoscută a televiziunii australiene.

Până la publicarea articolului-sursă, nu fusese confirmat dacă prințul Harry și copiii cuplului o vor însoți în Australia. Nici eventualele modificări ale programului de producție nu erau anunțate.

Participarea la „Junior MasterChef Australia” marchează o nouă apariție televizată importantă pentru Meghan, într-un proiect care combină gastronomia, divertismentul și notorietatea unor personalități publice.