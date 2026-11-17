China recurge tot mai mult la modelele de inteligență artificială dezvoltate în Statele Unite pentru a antrena sisteme proprii, într-o strategie prin care încearcă să reducă efectele restricțiilor americane asupra accesului la cipuri avansate. O analiză Reuters, publicată pe 17 noiembrie 2026, arată că tehnica numită distilare a depășit etapa experimentelor academice și este utilizată tot mai frecvent de cercetători și companii chineze.

Documentele analizate de Reuters, peste 300 la număr, includ lucrări științifice, brevete, rapoarte corporative, anunțuri de recrutare și documente guvernamentale. Acestea descriu modul în care dezvoltatorii chinezi folosesc răspunsurile unor modele americane performante pentru a îmbunătăți sisteme locale, mai mici și mai ieftine de operat.

Evoluția are implicații economice și tehnologice, dar și diplomatice, în condițiile în care Washingtonul și Beijingul au opinii diferite privind limitele acestei practici.

Distilarea este o tehnică prin care un model de inteligență artificială performant, denumit „profesor”, generează răspunsuri, explicații sau soluții pentru anumite sarcini. Aceste rezultate sunt apoi folosite pentru antrenarea unui model mai mic, numit „elev”.

În cazul Chinei, metoda permite dezvoltatorilor să valorifice capacitățile unor sisteme americane fără să fie nevoiți să reproducă integral infrastructura de calcul necesară pentru construirea unor modele de aceeași complexitate.

Concret, un model american poate genera o soluție pentru o problemă dificilă, poate scrie cod sau poate explica o sarcină complexă. Echipele chineze colectează aceste rezultate, le organizează și le transformă în exemple de antrenament pentru propriile sisteme.

Prin această metodă, o interogare costisitoare poate furniza informații care vor fi reutilizate de mai multe ori în procesul de dezvoltare.

Distilarea nu este ilegală în sine și este utilizată și în alte țări. Totuși, tehnica nu poate reproduce integral capacitățile unui model de ultimă generație și nici nu elimină necesitatea unor resurse importante de calcul.

Documentele analizate de Reuters prezintă mai multe proiecte în care cercetătorii chinezi au utilizat modele dezvoltate de OpenAI.

Un exemplu datează din noiembrie 2024. Cercetători de la Universitatea Jiao Tong din Shanghai au selectat aproximativ 5.000 de răspunsuri generate de modelul o1 al OpenAI. Ulterior, au folosit GPT-4o mini pentru traducerea acestora și au construit un set de 10.750 de exemple bilingve, destinat antrenării suplimentare a modelului Qwen2.5-72B, dezvoltat de Alibaba.

În aprilie 2025, cercetătorii Alibaba au descris o metodă mai sistematică. Aceștia au utilizat GPT-4 și GPT-4o pentru a genera materiale de antrenament în alte limbi decât chineza. Răspunsurile au fost apoi evaluate și îmbunătățite înainte de a fi folosite pentru antrenarea unor modele Qwen mai mici.

Un alt exemplu apare într-o lucrare publicată în februarie 2026. Cercetători de la Universitatea Jiao Tong din Shanghai și compania Meituan au prezentat utilizarea GPT-4o pentru generarea unor planuri de coordonare a agenților AI care colaborează la rezolvarea problemelor de programare.

Aceste proiecte arată că rezultatele produse de modelele americane pot deveni date reutilizabile pentru dezvoltarea sistemelor chinezești.

Există însă și o limită. Cercetătorii de la Shanghai Jiao Tong au avertizat că dependența excesivă de distilare poate afecta capacitatea de inovare originală. În loc să dezvolte tehnologii proprii, companiile riscă să rămână dependente de progresele realizate de furnizorii de modele mai avansate.

Utilizarea distilării a devenit un subiect sensibil în relațiile dintre Statele Unite și China.

În septembrie 2026, autoritățile americane au acuzat public mai multe companii chineze că desfășoară operațiuni de distilare la scară industrială, vizând modele americane de inteligență artificială.

Discuțiile au continuat în iulie, la Chengdu, unde reprezentanții Departamentului Comerțului din SUA au ridicat problema în cadrul întâlnirilor cu autoritățile chineze. Potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, Washingtonul a avertizat că anumite practici de colectare a rezultatelor modelelor americane ar putea încălca drepturile de proprietate intelectuală.

Oficialii chinezi au susținut că distilarea reprezintă o tehnică obișnuită în dezvoltarea inteligenței artificiale și au afirmat că sunt dispuși să intervină în cazurile în care există încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală. Potrivit unui oficial american citat de Reuters, discuțiile nu s-au concretizat însă în angajamente clare.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a avertizat într-un mesaj publicat pe platforma X, pe 23 iulie, că sancțiunile și includerea pe lista entităților restricționate ar putea fi luate în calcul dacă firmele chineze desfășoară operațiuni ascunse de distilare industrială care depășesc limita încălcării proprietății intelectuale.

Regulile OpenAI limitează utilizarea rezultatelor modelelor sale pentru dezvoltarea unor sisteme concurente, cu anumite excepții. Anthropic are, de asemenea, restricții privind folosirea rezultatelor propriilor modele pentru antrenarea sistemelor concurente fără permisiune.

Strategia Chinei nu se bazează exclusiv pe inițiativele companiilor. Documentele guvernamentale arată că Beijingul susține dezvoltarea unor modele mai mici și mai eficiente, care pot fi integrate în procesele industriale.

În ianuarie 2026, opt instituții guvernamentale chineze au publicat un pachet de politici privind integrarea inteligenței artificiale în industria prelucrătoare. Documentul include recomandări referitoare la antrenarea modelelor, ajustarea acestora și utilizarea distilării pentru aplicații industriale.

Potrivit agenției de presă Xinhua, planul național urmărește integrarea profundă a inteligenței artificiale în sectorul manufacturier până în 2027. Printre obiective se numără utilizarea a trei până la cinci modele AI generale în industrie și dezvoltarea a 100 de seturi de date industriale de înaltă calitate.

Shanghai și Shenzhen au încurajat, la rândul lor, tehnicile prin care necesarul de putere de calcul poate fi redus.

Pentru Beijing, obiectivul este extinderea utilizării inteligenței artificiale în fabrici și în alte sectoare economice, fără ca fiecare companie să fie nevoită să investească în infrastructuri de calcul extrem de costisitoare.

Pe 16 noiembrie 2026, Departamentul Comerțului din SUA a introdus noi reguli pentru limitarea accesului de la distanță la cipurile avansate de inteligență artificială prin intermediul centrelor de date din alte țări.

Măsura urmărește să împiedice companiile din state supuse restricțiilor americane să utilizeze infrastructuri de calcul din țări terțe pentru a obține acces la tehnologie americană. Noile reguli vizează inclusiv centrele de date care furnizează putere de calcul unor companii chineze.

În aceste condiții, distilarea poate deveni o alternativă importantă pentru dezvoltatorii chinezi. Tehnica le permite să valorifice rezultatele unor modele performante fără să fie nevoiți să le reproducă integral infrastructura tehnologică.

Subiectul capătă o dimensiune diplomatică suplimentară înaintea summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), programat în Shenzhen, în perioada 18-19 noiembrie. Președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping sunt așteptați să se întâlnească în cadrul evenimentului.