Meghan Markle intenționează să coopereze cu FBI-ul în ancheta care îl vizează pe tatăl său, Thomas Markle, acuzat în Statele Unite de deținerea de materiale ce ar conține imagini cu abuzuri asupra minorilor, potrivit The Sunday Times. Potrivit publicației britanice, ducesa de Sussex este dispusă să ofere autorităților toate informațiile pe care le deține.

O sursă apropiată de Meghan a declarat pentru sursa citată că aceasta „va coopera pe deplin cu toate anchetele desfășurate de autorități din întreaga lume” și că își dorește „să ajute cât poate de mult”.

Publicația britanică notează că Doria Ragland, mama ducesei, ar fi oferit informații esențiale anchetatorilor. Ragland, în vârstă de 70 de ani, ar fi confirmat că bărbatul surprins în două fotografii cu caracter explicit, descoperite într-un spațiu de depozitare din California închiriat de Thomas Markle, este fostul ei soț. Cei doi au divorțat în 1987.

FBI susține că imaginile ar fi fost realizate în urmă cu mai bine de cinci decenii, perioadă în care Meghan era copil. Procurorii americani au făcut publică o declarație sub jurământ în care descriu modul în care au fost recuperate 78 de obiecte – diapozitive, negative și cărți – din două spații de depozitare din Hollywood.

Pe lângă ancheta federală din SUA, poliția din Filipine și Mexic investighează materiale similare descoperite în alte spații de depozitare asociate lui Thomas Markle, potrivit presei britanice. Unul dintre martorii care ar fi alertat autoritățile ar fi Thomas Markle Jr., fiul acestuia.

Arestarea lui Thomas Markle ridică semne de întrebare și asupra modului în care Poliția Metropolitană din Londra a gestionat o sesizare din 2019, când prima soție a lui Markle ar fi transmis o scrisoare în care semnala posibile abuzuri comise în SUA și Asia de Sud-Est. Instituția a sesizat atunci propriul organism de supraveghere.

Potrivit presei britanice, Meghan Markle ar fi „profund afectată emoțional” de evoluția anchetei. Ducesa și prințul Harry urmează să participe marți la Lost Screen Memorial, un eveniment dedicat siguranței copiilor în mediul online, organizat la Parlamentul European, la Bruxelles.

Harry va susține un discurs despre protecția minorilor pe internet, iar apropiați ai cuplului afirmă că mesajul său ar putea fi interpretat și în contextul investigației care îl vizează pe socrul său.

Thomas Markle, în vârstă de 82 de ani, a fost plasat în arest la domiciliu și poartă o brățară electronică de monitorizare. El neagă acuzațiile și le descrie drept „minciuni bolnave”, potrivit presei americane. Următoarea audiere este programată în California, unde au fost descoperite materialele incriminate.

Procurorii americani afirmă că vor continua urmărirea penală „până la capăt, în limitele prevăzute de legislația federală”.