Protestat în fața Arestului Central pentru Călin Georgescu. Fostul candidat așteaptă decizia instanței

Aproximativ 300 de persoane s-au adunat sâmbătă seara în fața Arestului Central al Poliției Capitalei, pentru a protesta față de încarcerarea lui Călin Georgescu. Manifestanții au scandat „Nu cedăm”, „Călin Georgescu nevinovat” și „Nicușor trădător”.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în continuare în arest preventiv, deși Tribunalul București a decis înlocuirea acestei măsuri cu arestul la domiciliu. Hotărârea nu este definitivă, iar Curtea de Apel București trebuie să soluționeze contestația formulată de procurorii DIICOT.

Sâmbătă, Călin Georgescu a transmis că informațiile apărute în presă despre motivele pentru care instanța a decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu nu pot fi confirmate oficial deocamdată.

„Ieri, în presă au apărut informații prezentate ca fiind extrase din motivarea hotărârii judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București, privind înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu”, a scris Georgescu pe Facebook.

Fostul candidat a precizat că nici el, nici avocații săi nu au primit încă motivarea oficială a hotărârii, deși informațiile publicate „par veridice”.

Georgescu a estimat că documentul va fi comunicat luni, când dosarul ar putea fi înaintat Curții de Apel București pentru soluționarea contestației procurorilor.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, acesta rămâne în Arestul Central al Poliției Capitalei.

Tribunalul București a decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu în dosarul de înșelăciune în care prejudiciul este estimat la 1,1 milioane de euro. Procurorii DIICOT au contestat hotărârea.

Curtea de Apel București urmează să analizeze contestația după primirea dosarului și a motivării deciziei tribunalului.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie, printr-o decizie a magistraților Curții de Apel București, în dosarul instrumentat de DIICOT. După pronunțarea hotărârii, polițiștii l-au preluat de la domiciliu și l-au dus la Arestul Central.

În cele aproximativ două săptămâni de arest preventiv, Călin Georgescu a rămas în aceeași cameră în care a fost încarcerat inițial. Potrivit informațiilor apărute după arestarea sa, acesta a împărțit celula cu trei bărbați acuzați de trafic de droguri.

Între timp, unul dintre cei trei ar fi fost plasat în arest la domiciliu și urmează să fie înlocuit cu o altă persoană aflată în arest.

Surse judiciare citate de Gândul au declarat că gărzile de corp ar fi fost singurele persoane care s-au ocupat de Călin Georgescu pe durata detenției, aducându-i mâncare. Potrivit acelorași surse, fostul candidat ar fi refuzat hrana pregătită la Penitenciarul Rahova și distribuită în Arestul Central.

Soția sa, Cristela Georgescu, nu l-ar fi vizitat în perioada detenției, potrivit informațiilor apărute în presă.