Doi grăniceri ucraineni sunt anchetați în Republica Moldova pentru trecerea ilegală a frontierei de stat, după ce au ajuns cu o ambarcațiune cu motor pe malul moldovenesc al Nistrului, în timpul unei operațiuni de reținere a unui ucrainean care încerca să traverseze râul înot. Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei susține că motorul bărcii s-a defectat, iar curentul apei a împins ambarcațiunea spre malul Republicii Moldova.

Incidentul a avut loc pe 15 octombrie, în jurul orei 15:00, în apropierea satului Holosnița, potrivit Poliției de Frontieră a Republicii Moldova. Cei doi grăniceri au fost preluați de o patrulă moldovenească și conduși la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Cosăuți pentru aplicarea procedurilor legale.

Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a transmis că dosarul a fost înaintat Procuraturii, care a dispus începerea urmăririi penale pentru trecerea ilegală a frontierei de stat.

„În privința celor două persoane au fost aplicate procedurile prevăzute de cadrul legal în vigoare, cu respectarea competențelor instituțiilor responsabile”, a precizat instituția.

Purtătorul de cuvânt al Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Andrii Demcenko, a declarat că un echipaj din regiunea Vinița a observat un bărbat care se îndrepta spre frontieră. Acesta ar fi încercat ulterior să traverseze înot râul Nistru, iar în timpul operațiunii de reținere ar fi opus rezistență.

Potrivit lui Demcenko, ambarcațiunea în care se aflau grănicerii a fost împinsă de curent spre malul moldovenesc, după ce motorul s-a defectat într-o zonă cu apă puțin adâncă.

„Din cauza apei puțin adânci și a defectării motorului, barca în care se afla echipajul a fost împinsă de curent spre malul moldovenesc”, a declarat oficialul ucrainean, citat de ziar.md.

Demcenko a mai susținut că un grup de persoane aflate pe celălalt mal i-ar fi amenințat pe grăniceri și ar fi tras barca la mal. La fața locului au sosit ulterior reprezentanții Poliției de Frontieră din Republica Moldova.

Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei a anunțat o anchetă internă care vizează inclusiv acțiunile celor doi grăniceri.

„În prezent, se desfășoară o anchetă de serviciu, inclusiv cu privire la acțiunile echipajului de grăniceri”, a precizat Andrii Demcenko.

Potrivit acestuia, reprezentanții serviciilor de frontieră din cele două țări au avut o întrevedere în cadrul căreia au făcut schimb de informații despre incident.

Oficialul ucrainean a mai declarat că bărbatul care încercase să traverseze Nistrul înot a fost reținut de autoritățile moldovene. Incidentul a fost înregistrat și în evidențele operative și de serviciu ale instituției ucrainene." data-id="22851244" />