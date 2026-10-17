Operatorul feroviar Deutsche Bahn a introdus o interdicție privind consumul de alcool în aproximativ 5.700 de gări din Germania, potrivit agenției EFE. Măsura urmărește reducerea incidentelor și îmbunătățirea curățeniei în spațiile feroviare. Călătorii, inclusiv românii care folosesc transportul feroviar german, trebuie să respecte noile reguli, însă există excepții pentru restaurantele și barurile din gări, precum și pentru consumul de alcool în trenuri.

În mai multe orașe germane, spațiile din jurul gărilor și unele clădiri feroviare sunt frecventate de persoane fără adăpost, dar și de oameni care se confruntă cu dependența de alcool sau de alte substanțe.

Pentru a limita incidentele și problemele de curățenie, Deutsche Bahn introdusese deja restricții privind consumul băuturilor alcoolice în anumite stații.

Compania a anunțat că aplicarea acestora a contribuit la reducerea conflictelor și a cantității de gunoi, precum și la îmbunătățirea condițiilor pentru pasageri și personal.

Pe baza acestor rezultate, interdicția a fost extinsă la aproximativ 5.700 de gări din întreaga țară.

Deutsche Bahn a prezentat și rezultatele unui sondaj comandat înaintea extinderii restricțiilor.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion reprezentativ de 3.200 de persoane și a urmărit opinia publicului cu privire la interzicerea consumului de alcool în gări.

Aproape 80% dintre persoanele chestionate au susținut măsura, în timp ce numai 9% s-au declarat împotriva acesteia.

Operatorul feroviar a invocat aceste rezultate pentru a arăta că interdicția beneficiază de sprijinul unei mari părți a respondenților.

Deutsche Bahn a anunțat că personalul de securitate va verifica respectarea noilor reguli în spațiile feroviare.

Agenții de pază „vor aborda în mod activ” persoanele care consumă alcool în locurile unde acest lucru este interzis.

În cazul încălcării repetate a restricțiilor, compania va putea dispune excluderea permanentă a persoanelor respective din clădirile administrate de Deutsche Bahn.

Prin urmare, călătorii care nu respectă interdicția riscă să piardă dreptul de acces în aceste spații.

Noile restricții nu reprezintă o interdicție generală privind deținerea sau consumul băuturilor alcoolice în timpul călătoriilor cu trenul.

Pasagerii vor putea în continuare să consume alcool în restaurantele și barurile aflate în interiorul gărilor. De asemenea, transportul sticlelor și dozelor sigilate în bagaje sau genți rămâne permis.

Interdicția nu se aplică nici consumului de alcool în trenuri, potrivit informațiilor comunicate de Deutsche Bahn.

Astfel, măsura introdusă de operatorul feroviar german vizează consumul de băuturi alcoolice în spațiile gărilor, cu excepțiile anunțate de companie.