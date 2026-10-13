Cât costă să fii student în România. ANOSR cere reducerea taxelor

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a cerut universităților să reducă taxele pentru anul universitar 2027–2028, după o analiză a sumelor plătite de studenți. Organizația a arătat că școlarizarea poate costa până la 15.000 de lei, iar transferul unui student între universități poate ajunge la 50.000 de lei. ANOSR solicită revizuirea acestor costuri în funcție de situația economică și de posibilitățile financiare ale studenților.

Taxele percepute de universitățile din România diferă considerabil în funcție de instituție și de serviciile solicitate. Potrivit analizei prezentate de ANOSR, studenții pot plăti între 2.200 și 15.000 de lei pentru școlarizare. Pe lângă aceste sume, tinerii trebuie să suporte cheltuielile pentru cazare, admitere, înmatriculare sau susținerea din nou a examenelor.

Organizația studențească a atras atenția că nivelul taxelor, împreună cu efectele măsurilor de austeritate, pune presiune asupra bugetelor studenților.

Potrivit datelor centralizate de ANOSR, costurile pentru serviciile oferite de universități variază semnificativ. Taxele de cazare în cămine sunt cuprinse între 158 și 1.650 de lei, în timp ce participarea la admitere presupune achitarea unor sume între 75 și 750 de lei.

Pentru înmatriculare, studenții pot plăti între 50 și 600 de lei. În cazul reexaminărilor, taxele sunt cuprinse între 60 și 350 de lei, iar cei care solicită mărirea unei note pot achita până la 395 de lei.

Nici eliberarea documentelor de studii nu este gratuită în toate situațiile. Pentru aceste servicii, universitățile percep taxe între 50 și 800 de lei.

În cazul studenților care trebuie să își prelungească perioada de școlarizare, costurile pot ajunge la 7.700 de lei.

Printre cele mai mari sume identificate în analiza ANOSR se numără cele solicitate pentru transferul la o altă universitate. Potrivit organizației, această procedură poate presupune achitarea unei taxe de până la 50.000 de lei.

Reprezentanții studenților consideră că asemenea costuri, adăugate cheltuielilor obișnuite, pot îngreuna continuarea studiilor, în special pentru tinerii care nu beneficiază de sprijin financiar suficient.

ANOSR a cerut instituțiilor de învățământ superior să țină cont de situația economică atunci când stabilesc taxele pentru viitorul an universitar.

Alianța a solicitat universităților să revizuiască sumele percepute, astfel încât acestea să reflecte condițiile economice actuale.

„Dat fiind contextul socio-economic din România și impactul măsurilor de austeritate asupra studenților, ANOSR cere universităților revizuirea taxelor în raport cu realitatea economică actuală, pentru a asigura accesul echitabil la învățământ superior”, transmite organizația.

Solicitarea vizează taxele care vor fi aplicate în anul universitar 2027–2028. ANOSR consideră că stabilirea acestora trebuie să ia în calcul cheltuielile suportate deja de studenți. Organizația a atras atenția și asupra dificultăților financiare întâmpinate de tinerii care încearcă să își finalizeze studiile.

„În lipsa unor forme de sprijin financiar adecvate din partea statului și a universităților, mulți dintre studenți nu își permit să continue și să finalizeze studiile”, arată ANOSR.