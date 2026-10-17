Accesul trenurilor de marfă în Portul Constanța ar urma să fie organizat după reguli mai stricte, astfel încât transporturile deja programate să nu mai fie întârziate în favoarea altor garnituri. Radu Miruță a anunțat pe Facebook că a semnat un proiect de ordin și l-a pus în transparență decizională. Documentul stabilește responsabilități diferite pentru operatori, în funcție de motivele care provoacă întârzieri.

Noile prevederi vizează întregul proces de transport, de la sosirea navelor și manevrarea trenurilor în port până la circulația acestora pe teritoriul României și deplasarea către punctele de încărcare.

Proiectul prezentat de Radu Miruță stabilește modul în care vor fi tratate întârzierile înregistrate de transporturile feroviare de marfă.

În situația în care un tren ajunge cu întârziere din cauza CFR, operatorul feroviar și cel portuar nu ar urma să fie penalizați. Pentru a evita blocarea activității, va putea fi preluată o altă garnitură dintre cele care figurează deja în programarea stabilită.

Dacă întârzierea este provocată de operatorul feroviar, sancțiunea ar urma să fie aplicată acestuia. Operatorul naval nu va suporta penalități pentru o situație care nu îi este imputabilă.

Reguli mai dure sunt prevăzute pentru cazurile în care un tren neprogramat este introdus înaintea celor care așteaptă deja să fie preluate. Dacă schimbarea ordinii nu are o justificare permisă de reglementări, operatorii implicați ar putea pierde rândul la încărcare și ar putea fi obligați să achite penalități majorate.

Radu Miruță a afirmat că nerespectarea ordinii de acces a provocat probleme în desfășurarea transporturilor feroviare din zona portului. Potrivit ministrului, au existat situații în care garnituri programate rămâneau în apropierea Portului Constanța, în timp ce alte trenuri primeau prioritate.

Staționarea prelungită a făcut ca unele vagoane să fie folosite, practic, drept spații de depozitare temporară a mărfurilor.

Ministrul a descris această situație drept transformarea vagoanelor în „depozite pe roți”, cu efecte asupra transportului și activităților comerciale. Prin modificările propuse, autoritățile urmăresc să împiedice acordarea unor priorități nejustificate și să asigure respectarea programărilor stabilite pentru transportatori.

Radu Miruță a susținut că aceste schimbări sunt necesare inclusiv pentru protejarea intereselor producătorilor din România.

Ministrul a afirmat că dificultățile legate de accesul trenurilor în Portul Constanța erau cunoscute, iar reglementările existente datează din 2024.

Radu Miruță a transmis că le-a promis agricultorilor români, în urmă cu două săptămâni, modificarea ordinului și că a semnat proiectul în termenul anunțat.

Documentul se află în prezent în procedura de transparență decizională, înaintea adoptării formei finale.

Prin urmare, noile reguli privind ordinea de acces și sancționarea operatorilor nu sunt încă aplicabile. Acestea vor produce efecte după finalizarea procedurilor legale și intrarea în vigoare a ordinului.