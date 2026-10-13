Radu Miruță a susținut marți avertismentul transmis Moscovei de comandantul suprem al forțelor NATO în Europa, generalul Alexus G. Grynkewich. Ministrul interimar al Apărării a afirmat că Alianța nu urmărește o confruntare militară, dar este pregătită să își apere membrii în cazul unui atac.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Miruță a vorbit despre importanța apartenenței României la NATO și despre solidaritatea dintre statele aliate.

„We are NATO!” Nu este doar un slogan. Este o realitate care ne dă forță și siguranță”, a scris Radu Miruță.

Ministrul interimar al Apărării a afirmat că apartenența la NATO contribuie la securitatea României, iar capacitatea de apărare a Alianței se bazează atât pe resursele militare, cât și pe cooperarea dintre statele membre.

„România este astăzi o țară mai sigură pentru că face parte din cea mai puternică alianță militară din lume. Iar puterea NATO stă nu doar în capacitățile sale militare, ci mai ales în unitatea și hotărârea aliaților de a se apăra reciproc”.

Radu Miruță a amintit și de întâlnirea avută la Ministerul Apărării cu generalul Alexus G. Grynkewich, în cadrul căreia au fost discutate securitatea flancului estic și măsurile necesare pentru combaterea amenințărilor reprezentate de drone.

„Cu generalul Grynkewich am avut la ministerul Apărării o discuție deschisă despre securitatea flancului Estic când am realizat tehnic ce trebuie făcut în lupta cu dronele. Am demonstrat seriozitate, ne-am făcut temele restante”, a explicat el.

În reacția sa, Radu Miruță a susținut poziția comandantului suprem al NATO privind apărarea teritoriului statelor membre. Ministrul a arătat că Alianța urmărește evitarea unui conflict, însă trebuie să dispună de capacitatea militară necesară pentru a răspunde unei agresiuni.

„NATO nu caută confruntarea. Dar nici nu lasă loc de îndoială: este pregătită să apere fiecare centimetru pătrat de teritoriu aliat”.

Oficialul a făcut referire și la contribuția României la securitatea colectivă, susținând că țara noastră își dezvoltă capacitățile militare și continuă pregătirea personalului pentru a putea interveni atunci când situația o impune.

„România nu este doar beneficiara acestei securități. Contribuie activ la ea. Ne întărim capacitatea de apărare și de reacție, ne pregătim militarii și investim în mijloacele necesare pentru a descuraja orice amenințare. Am demonstrat deja că avem voința și capacitatea de a acționa rapid și ferm atunci când situația o cere”, a continuat Miruță.

Ministrul interimar al Apărării a vorbit și despre războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, precum și despre amenințările cu care se confruntă securitatea europeană. Potrivit acestuia, pregătirea militară și unitatea statelor aliate sunt necesare pentru descurajarea unor eventuale atacuri.

„Într-un context în care agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei continuă, iar amenințările la adresa securității europene sunt tot mai complexe, mesajul este simplu: Nu ne dorim un conflict. Dar cea mai bună cale de a preveni unul este să fim suficient de puternici și de uniți încât nimeni să nu îndrăznească să ne atace”.

Ministrul a încheiat mesajul printr-o referire la sprijinul de care România beneficiază în cadrul Alianței Nord-Atlantice.

„Asta înseamnă descurajare. Asta înseamnă NATO. Și asta înseamnă că România nu este singură”, a conchis Radu Miruță.

Reacția ministrului Apărării a venit după declarațiile făcute luni, 12 octombrie, de generalul american Alexus G. Grynkewich. Comandantul suprem al forțelor NATO în Europa a afirmat că Alianța este pregătită să oprească orice atac împotriva unui stat membru.

Acesta a explicat că, în cazul unei agresiuni, răspunsul militar nu s-ar limita la neutralizarea trupelor implicate direct, ci ar putea viza și sistemele care le asigură sprijinul. Generalul a subliniat caracterul defensiv al NATO, dar a arătat că intervenția forțelor aliate ar urmări împiedicarea adversarului să își atingă obiectivele militare.

„Dacă cineva este suficient de nechibzuit să ne atace, vom lupta”, a declarat luni Grynkewich.