Politica

România susține avertismentul NATO pentru Rusia. MApN explică ce presupune răspunsul Alianței

România susține avertismentul NATO pentru Rusia. MApN explică ce presupune răspunsul AlianțeiGheorghiță Vlad. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis că susține avertismentul lansat de comandantul suprem al forțelor NATO în Europa, generalul american Alexus G. Grynkewich. Reacția vine după declarațiile făcute luni, la Warsaw Security Forum, unde oficialul militar a prezentat modul în care Alianța ar răspunde unei agresiuni împotriva unui stat membru. MApN a arătat că apărarea teritoriului aliat presupune forțe pregătite și capacitate de intervenție.

MApN a reacționat marți, printr-o postare pe Facebook, la declarațiile făcute de generalul Alexus G. Grynkewich în cadrul forumului de securitate de la Varșovia.

Ministerul a susținut mesajul comandantului NATO privind capacitatea Alianței de a apăra statele membre în cazul unui atac și a arătat că organizația nu urmărește declanșarea unei confruntări militare.

„Vom face ca orice atac împotriva oricărui aliat să fie complet inutil este un mesaj ferm transmis la Warsaw Security Forum: NATO nu caută confruntarea, dar este pregătită să apere fiecare centimetru din teritoriul aliat”, a transmis MApN.

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MApN: Apărarea statelor presupune pregătire militară

Ministerul Apărării Naționale a făcut referire și la măsurile necesare pentru descurajarea unor eventuale atacuri împotriva statelor membre.

În mesajul publicat marți, instituția a arătat că pregătirea militară și posibilitatea unei intervenții rapide sunt importante pentru capacitatea de apărare a Alianței.

MApN afirmă că „descurajarea înseamnă mai mult decât declarații. Înseamnă forțe pregătite, capacitate de reacție și voința de a acționa decisiv”.

Poziția ministerului vine după avertismentul transmis luni de comandantul suprem al forțelor NATO în Europa, în cadrul Warsaw Security Forum.

NATO

Sursă foto: Freepik

Ce a transmis comandantul NATO Rusiei

Generalul american Alexus Grynkewich a declarat luni, 12 octombrie, că Alianța Nord-Atlantică este pregătită să respingă orice atac asupra teritoriului unui stat membru. Oficialul a explicat că reacția NATO nu s-ar limita la oprirea trupelor implicate direct într-o agresiune. Potrivit acestuia, Alianța ar putea viza și structurile care susțin operațiunile militare ale adversarului.

Comandantul NATO a insistat asupra caracterului defensiv al organizației, dar a afirmat că, în eventualitatea unui atac, forțele aliate ar interveni pentru a împiedica adversarul să își îndeplinească obiectivele.

„Dacă cineva este suficient de nechibzuit să ne atace, vom lupta”, a declarat luni Grynkewich.

Declarațiile generalului au fost făcute în contextul tensiunilor dintre NATO și Rusia, iar mesajul său a vizat capacitatea Alianței de a răspunde unei eventuale agresiuni împotriva membrilor săi.

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