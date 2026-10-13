NATO începe marți, 13 octombrie 2026, exercițiul anual de descurajare nucleară Steadfast Noon, organizat în Italia, cu participarea a 17 state membre. Antrenamentele nu presupun utilizarea armelor reale și au fost programate cu mult timp înainte. Exercițiul are loc într-un context tensionat, după ce Rusia a avertizat Alianța că ar putea recurge la arme nucleare în cazul unei încercări de izolare a exclavei Kaliningrad.

Antrenamentele se vor desfășura timp de aproximativ zece zile, principalele activități fiind concentrate în jurul bazelor aeriene Aviano și Ghedi, din nordul Italiei.

Exercițiul Steadfast Noon face parte din programul anual de pregătire militară al NATO și urmărește verificarea procedurilor utilizate în misiunile de descurajare nucleară. Forțele participante vor desfășura antrenamente aeriene și activități de coordonare, fără folosirea armamentului real. Verificările vizează inclusiv respectarea normelor de securitate și capacitatea militarilor din diferite țări de a desfășura misiuni comune.

Organizarea exercițiului este repartizată prin rotație între statele membre. Italia a mai găzduit Steadfast Noon de șase ori, în anii 2010, 2013, 2014, 2018, 2021 și 2023.

Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a transmis luni, 12 octombrie, că este disponibil să ofere explicații în Parlament cu privire la organizarea exercițiului. Reacția sa a venit după ce parlamentarul Angelo Bonelli a anunțat că va solicita clarificări privind activitățile militare desfășurate pe teritoriul Italiei. Crosetto a arătat că exercițiul a fost organizat în trecut sub guverne de orientări politice diferite și că nu reprezintă o măsură adoptată ca reacție la actualele crize internaționale.

Exercițiul militar începe la aproximativ două săptămâni după ce Rusia a transmis NATO un avertisment privind o eventuală intervenție asupra exclavei Kaliningrad, teritoriu rusesc situat la Marea Baltică, între Polonia și Lituania.

Moscova a avertizat că ar putea utiliza inclusiv arme nucleare dacă statele NATO ar încerca să izoleze regiunea de restul Rusiei. Potrivit Reuters, autoritățile ruse au transmis Alianței un document în care au acuzat statele membre că urmează o "direcție periculoasă și nesăbuită", care implică "riscuri ridicate de declanșare a unui conflict armat direct".

Documentul includea și un avertisment privind posibilitatea unor atacuri rusești asupra centrelor de decizie din statele membre NATO, încă de la începutul unui eventual conflict.

Kremlinul a confirmat ulterior transmiterea avertismentelor. Președinția rusă a susținut că mesajele aveau rolul de a le reaminti "capetelor înfierbântate" din Europa care ar putea fi reacția Moscovei în eventualitatea unei încercări de izolare a Kaliningradului.

Purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, a confirmat primirea documentului informal transmis de autoritățile ruse, fără să prezinte public conținutul acestuia. Alianța a respins acuzațiile Moscovei și a susținut că activitățile sale militare au exclusiv un caracter defensiv.

„Noi am transmis un răspuns, în care subliniem că NATO este o alianță defensivă și că niciuna din activitățile sau exercițiile noastre nu reprezintă un risc pentru nicio parte a Rusiei. Condamnăm ferm amenințarea cu forța, inclusiv orice retorică nucleară iresponsabilă. Îndemnăm Rusia să înceteze războiului său neprovocat în Ucraina", a spus Allison Hart.

Un oficial european de rang înalt din domeniul apărării a atras atenția asupra caracterului neobișnuit al avertismentului transmis de Moscova.

„Este prima dată de la încheierea Războiului Rece când Rusia ne amenință în acest mod", a afirmat oficialul. „Așadar, este ceva serios", a conchis el.

În ciuda contextului internațional tensionat, reprezentanții NATO au transmis că exercițiul Steadfast Noon nu a fost organizat ca reacție la amenințările Rusiei și nu este îndreptat împotriva unui anumit stat.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a arătat că astfel de antrenamente sunt necesare pentru menținerea unei capacități de descurajare credibile și pentru verificarea mecanismelor de apărare ale Alianței.

Exercițiul reunește anul acesta 17 state, față de 14 la ediția precedentă, și include activități militare desfășurate în condiții de siguranță, fără arme nucleare reale.

Reprezentanții NATO au reiterat că obiectivul operațiunii este menținerea pregătirii forțelor aliate și consolidarea capacității de apărare colectivă.