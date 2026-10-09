Campanie de dezinformare în numele MApN

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că o presupusă înștiințare privind încorporarea de urgență a tinerilor în Armata Română, distribuită prin aplicații de mesagerie, este falsă. Documentul indică data de 20 octombrie 2026 și pretinde că a fost emis de Centrul Militar Județean Ilfov. Ministerul a transmis că nu se desfășoară nicio acțiune de încorporare a tinerilor.

Ministerul Apărării Naționale a semnalat o nouă tentativă de dezinformare, după ce în spațiul public a început să circule imaginea unui document care imită o înștiințare oficială de încorporare în armată. Informațiile au fost publicate vineri pe Inforadar, platforma Ministerului Apărării dedicată combaterii dezinformării.

Documentul fals face referire la un tânăr născut după anul 2000, care ar urma să se prezinte pe 20 octombrie pentru formalitățile necesare încorporării. MApN a anunțat că această convocare nu are nicio bază legală.

Imaginea care circulă pe platformele digitale reproduce forma unei comunicări oficiale și indică drept emitent Centrul Militar Județean Ilfov.

Potrivit Ministerului Apărării, documentul a fost realizat pentru a crea impresia că autoritățile au început chemarea tinerilor în armată.

"Imaginea apărută în spaţiul public este un fals şi imită o «Înştiinţare privind încorporarea» pretins a fi emisă de Centrul Militar Judeţean Ilfov, prin care un tânăr (născut după anul 2000, judecând după datele vizibile în document) ar fi chemat la data de 20.10.2026 în vederea efectuării formalităţilor pentru a fi «încorporat în rândurile Armatei României». Aceasta reprezintă o încercare de manipulare a populaţiei, fără niciun temei legal şi fără nicio legătură cu o situaţie reală. Nu are loc nicio încorporare a tinerilor", au transmis reprezentanţii MApN.

Ministerul Apărării a explicat că apariția documentului fals coincide cu desfășurarea exercițiului MOBEX B-IF-26, organizat în București și județul Ilfov pentru evaluarea rezervei de mobilizare.

Autoritățile au anunțat anterior organizarea acestui exercițiu, care se adresează exclusiv persoanelor aflate deja în evidențele militare.

Sunt vizați cetățenii care au efectuat stagiul militar sau care au ales să devină rezerviști voluntari. Tinerii fără pregătire militară nu sunt chemați pentru încorporare sau instruire.

"Exerciţiul MOBEX B-IF 26 îi vizează EXCLUSIV pe rezerviştii militari aflaţi deja în evidenţele centrelor militare (cetăţeni care au îndeplinit deja stagiul militar sau au optat pentru calitatea de rezervist voluntar) şi NU implică sub nicio formă chemarea, încorporarea sau instruirea tinerilor fără pregătire militară. Exerciţiile de tip MOBEX se execută de rutină în România, conform prevederilor legale, şi sunt anunţate din timp în spaţiul public", au precizat reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

MApN a reamintit că serviciul militar obligatoriu, atât pentru militarii în termen, cât și pentru cei cu termen redus, este suspendat în România pe timp de pace din 1 ianuarie 2007. Potrivit explicațiilor ministerului, recrutarea și încorporarea obligatorie a cetățenilor care îndeplinesc condițiile legale pot fi reluate numai în trei situații: stare de război, stare de mobilizare sau stare de asediu.

Reprezentanții instituției au avertizat că asemenea documente fabricate ar putea continua să apară pe platformele digitale.

„Drept urmare, procesul de recrutare-încorporare a cetăţenilor care îndeplinesc condiţiile legale pentru a putea fi încorporaţi va avea loc doar în situaţia în care în România va fi instituită una dintre cele trei stări prevăzute de lege, respectiv starea de război, starea de mobilizare sau starea de asediu. Este de aşteptat ca astfel de dezinformări şi documente fabricate să fie semnalate şi în continuare, pe diferite platforme de comunicare digitală, cu scopul de a crea panică", au mai afirmat reprezentanţii MApN.

Ministerul Apărării le recomandă cetățenilor să consulte sursele oficiale ale instituției înainte de a considera autentice informațiile privind activitățile militare. Totodată, MApN solicită populației să evite redistribuirea documentelor neverificate și a mesajelor alarmiste care circulă prin aplicațiile de comunicare.